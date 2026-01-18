নোয়াখালীকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো রংপুর

নোয়াখালীকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো রংপুর
সবার আগে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাওয়া নোয়াখালী এক্সপ্রেস মাঠে নামছে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে, প্রতিপক্ষ রংপুর রাইডার্স। সেই ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রংপুরের অধিনায়ক লিটন কুমার দাস।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর ১টায়।
টুর্নামেন্টে প্রথমবার নাম লিখিয়ে হতাশাজনক পারফররম্যান্স করা নোয়াখালী এখন পর্যন্ত ৯ ম্যাচ খেলে জয় পেয়েছে মাত্র দুটি। শেষ ম্যাচে নিশ্চিতভাবেই তাদের লক্ষ্য জয় আদায় করে ইতিবাচকভাবে আসর শেষ করা।
অন্যদিকে, গতকাল ঢাকাকে ১১ রানে হারিয়ে এখন পর্যন্ত ১০ পয়েন্ট আদায় করে টেবিলে চারে অবস্থান করছে রংপুর। নিশ্চিত করে ফেলেছে প্লে-অফও।
আইএন