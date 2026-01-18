পাকিস্তানি প্রচারমাধ্যমের খবর
বিশ্বকাপ ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে থাকতে চায় পাকিস্তান
যদিও এখনো কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। আইসিসির পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভাগ্যে কী আছে— ভারতে গিয়ে খেলতে না চাওয়া টাইগাররা আদৌ শ্রীলঙ্কায় গিয়ে খেলতে পারবে? সে বিষয়টি এখনো ফায়সালা হয়নি। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আইসিসির একরোখা মানসিকতা ও চিন্তাধারার কাছে বাংলাদেশের অনমনীয়তার খুব বেশি মূল্য থাকছে না।
পরিবেশ, পরিস্থিতি ও বাস্তবতার নিরিখে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা এখন খুবই কম। বাংলাদেশের দাবি সম্ভবত ধোপে টিকবে না— এমনই ইঙ্গিত মিলছে।
আজ বিকেলেই জাগো নিউজের পাঠকরা এ খবর জেনে গেছেন। তবে তার পাশাপাশি আরও একটি খবর বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলার প্রায় নিভে যাওয়া প্রদীপটিতে নিভু নিভু করে জ্বালিয়ে রেখেছে।
হঠাৎ করেই খবর এসেছে— বাংলাদেশের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তাদের মতে, ভারতের মাটিতে খেলতে গিয়ে বাংলাদেশ যে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছে, তা যৌক্তিক।
সে কারণেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়াতে প্রস্তুত এবং বিসিবিকে সব ধরনের সহযোগিতা দিতেও আগ্রহী। পিসিবি থেকে এমন কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এলে, তা এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অবশ্যই এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।
এটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কোনো প্রোপাগান্ডা নয়। তবে এটা সরাসরি পিসিবির আনুষ্ঠানিক বক্তব্যও নয়। পাকিস্তানি প্রচারমাধ্যমে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে।
পাকিস্তানের জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ আজ এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে গিয়ে খেলতে চায় না। বিসিবি বারবার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও বিষয়টির কোনো সুরাহা হয়নি। তাই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে আগ্রহী এবং প্রয়োজন হলে সব ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।
জিও নিউজের সিনিয়র ক্রিকেট সংবাদদাতা সোহেল ইমরানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘বাংলাদেশ সরকার নাকি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি অবহিত করেছে। পাকিস্তান সরকারও বাংলাদেশের অবস্থানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়ে সহমর্মিতা প্রকাশে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।’
এতে প্রশ্ন উঠেছে— পিসিবি আসলে বাংলাদেশের পক্ষে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে? বিশ্বকাপ ইস্যুতে কি পিসিবি বাংলাদেশের হয়ে আইসিসির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে? আইসিসির কাছে বিষয়টি নতুন করে পর্যালোচনার দাবি জানাবে?
এসব প্রশ্নের জবাবে জিও নিউজের প্রতিবেদক বলেন, ‘এখনো বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসিকে জানায়নি পিসিবি। আপাতত আলোচনা চলছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে করণীয় ঠিক করছেন। খুব শিগগিরই হয়তো এ বিষয়ে বাংলাদেশের পাশে আনুষ্ঠানিকভাবে অবস্থান নিতে পারে পিসিবি।’
দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়!
এআরবি/আইএইচএস