টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৫ মার্চ ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৫ এএম, ১৫ মার্চ ২০২৬
ক্রিকেট

বাংলাদেশ-পাকিস্তান, তৃতীয় ওয়ানডে
সরাসরি, দুপুর ২-১৫ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

১ম নারী টি-টুয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, সকাল ৭-৪৫ মি. থেকে চলমান
সনি স্পোর্টস ১

১ম টি-টুয়েন্টি (পুরুষ)
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, দুপুর ১২-১৫ মি.
সনি স্পোর্টস ১

ফুটবল

নারী এশিয়ান ফুটবল
জাপান-ফিলিপাইন
সরাসরি, বেলা ১১টা
টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

লা লিগা

বার্সেলোনা-সেভিয়া
সরাসরি, রাত ৯-১৫ মিনিট
ফ্যানকোড, বিগিন অ্যাপ

রিয়াল সোসিয়েদাদ-ওসাসুনা
সরাসরি, রাত ২টা
ফ্যানকোড, বিগিন অ্যাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-অ্যাস্টন ভিলা
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

নটিংহাম ফরেস্ট-ফুলহাম
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

লিভারপুল-টটেনহাম
সরাসরি, রাত ১০-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সিরি ‘আ’
লাৎসিও-এসি মিলান
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
ডিএজেডএন

