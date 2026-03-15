টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৫ মার্চ ২০২৬
ক্রিকেট
বাংলাদেশ-পাকিস্তান, তৃতীয় ওয়ানডে
সরাসরি, দুপুর ২-১৫ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
১ম নারী টি-টুয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, সকাল ৭-৪৫ মি. থেকে চলমান
সনি স্পোর্টস ১
১ম টি-টুয়েন্টি (পুরুষ)
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, দুপুর ১২-১৫ মি.
সনি স্পোর্টস ১
ফুটবল
নারী এশিয়ান ফুটবল
জাপান-ফিলিপাইন
সরাসরি, বেলা ১১টা
টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
লা লিগা
বার্সেলোনা-সেভিয়া
সরাসরি, রাত ৯-১৫ মিনিট
ফ্যানকোড, বিগিন অ্যাপ
রিয়াল সোসিয়েদাদ-ওসাসুনা
সরাসরি, রাত ২টা
ফ্যানকোড, বিগিন অ্যাপ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-অ্যাস্টন ভিলা
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নটিংহাম ফরেস্ট-ফুলহাম
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লিভারপুল-টটেনহাম
সরাসরি, রাত ১০-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সিরি ‘আ’
লাৎসিও-এসি মিলান
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
ডিএজেডএন
