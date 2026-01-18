ঢাকার কাছে হেরেও দ্বিতীয় হয়ে প্লে-অফে চট্টগ্রাম

ঢাকার কাছে হেরেও দ্বিতীয় হয়ে প্লে-অফে চট্টগ্রাম
পুরো টুর্নামেন্টে ধুঁকতে থাকলেও শেষ ম্যাচে এসে যেন ধপ করে জ্বলে উঠলো ঢাকা ক্যাপিটালস। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তারা ৪২ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে। যদিও আগেই বিদায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ঢাকার। এই ম্যাচ জিতেও তাদের কোনো লাভ হয়নি।
আবার হেরেও রান রেটে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় হয়েই প্লে-অফে উঠলো চট্টগ্রাম রয়্যালস। এর অর্থ, প্রথম কোয়ালিফায়ার খেলে সরাসরি ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে তারা। আবার কোয়ালিফায়ারে হারলেও দ্বিতীয় সুযোগ থাকবে তাদের সামনে।
মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ ছিল বিপিএলের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ। মুখোমুখি হয়েছিল ঢাকা ক্যাপিটালস ও চট্টগ্রাম রয়্যালস। এই ম্যাচে আগে ব্যাট করে ঢাকা সংগ্রহ করেছিল ১৭০ রান। জবাব দিতে নেমে ১২৮ রানে অলআউট হয় চট্টগ্রাম।
টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে ঢাকা। শুরু থেকেই আজ দুর্দান্ত ছিল দলটি। ৩০ বলে ২৯ রান করেন জুবাইদ আকবারি। ৬ বলে ১৬ রান করেন উসমান খান। ৪৪ বলে সর্বোচ্চ ৭৩ রান করেন সাইফ হাসান। এবারের বিপিএলে এই একটি মাত্র ইনিংস মনের মত করে খেললেন জাতীয় দলের এই ব্যাটার। ৫টি করে বাউন্ডারি ও ছক্কার মার ছিল তার ইনিংসে।
পরের ব্যাটাররা অবশ্য দাঁড়াতে পারেননি চট্টগ্রামের বোলারদের সামনে। যে কারণে ১৯.৫ ওভারে ১৭০ রানে অলআউট হয়ে যায় ঢাকা ক্যাপিটালসের ব্যাটাররা। চট্টগ্রামের তানভির ইসলাম নেন ৩ উইকেট। ২টি করে উইকেট নেন শরিফুল ইসলাম ও আমের জামাল।
জবাব দিতে নেমে চট্টগ্রামের ব্যাটাররা দাঁড়াতেই পারেনি ঢাকার বোলারদের সামনে। ১৯.৪ ওভারে তারা অলআউট হয়েছে ১২৮ রানে। ২৬ বরে ৪২ রান করেন আমের জামাল। ১৮ রান করেন মোহাম্মদ নাঈম।
আইএইচএস/