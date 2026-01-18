সাইফের ‘ছক্কা’ সেঞ্চুরি
চলতি বিপিএলের পুরো টুর্নামেন্ট জুড়েই নিজেকে হারিয়ে খুঁজেছেন সাইফ হাসান। রোববারের আগে শেষ তিন ম্যাচের দুটোতেই আউট হয়েছেন শূন্য রানে। তবে আসরে নিজের শেষ ম্যাচ খেলতে নেমে জ্বলে উঠলেন ঢাকার এই ব্যাটার। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে শততম ম্যাচ খেলতে নেমে ছক্কার সেঞ্চুরি পূরণ করেন সাইফ। একই ইনিংসে দেখা পেয়েছেন মহাকাঙ্খিত ফিফটিও।
বিপিএলে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে রোববার চট্টগ্রাম রয়্যালসের মুখোমুখি হয় ঢাকা ক্যাপিটালস। মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ৫টি করে চার ও ছক্কা মেরে ৪৪ বলে ৭৩ রানের ইনিংস খেলেছেন সাইফ হাসান। অথচ এর আগের ৮ ম্যাচ মিলিয়ে তার সংগ্রহ ছিল মাত্র ৬০ রান।
এটি ছিল সাইফের ১০০তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। ব্যাটিংয়ে নামার আগে ছক্কার সেঞ্চুরি করতে ৩টি ছক্কা প্রয়োজন ছিল তার। ইনিংসের তৃতীয় ওভারেই সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন সাইফ। ম্যাচে মোট পাঁচটি ছক্কা মারার পর ১০২টি ছক্কা হয়ে গেল তার।
চলতি বিপিএলটা দুঃস্বপ্নের মতো কাটছিল সাইফের। রান পাননি সবশেষ আন্তর্জাতিক সিরিজেও। শেষ ১৪ ইনিংসে নেই কোনো ফিফটি। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দলের সহ অধিনায়কের এমন রান খরা চিন্তায় ফেলে দিচ্ছিল সবাইকে। তবে বিপিএলের শেষ ম্যাচেই রানে ফিরলেন তিনি।
এদিন সাইফের শুরুটা ছিল মন্থর। প্রথম ৭ বলে তিনি করেন ৩ রান। পঞ্চম ওভারে আমের জামালকে ৪টি চারের সঙ্গে ১টি ছক্কা মেরে আক্রমণ শুরু করেন, যেটা চালু ছিল আউট হওয়া পর্যন্ত। ৭ম ওভারে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধর বলে দুটি ছক্কা মেরে পূর্ণ করেন ছক্কার সেঞ্চুরি। ২৯ বলে পূর্ণ করেন বিপিএল ক্যারিয়ারের চতুর্থ ও সব মিলিয়ে ১৩তম ফিফটি করেন সাইফ। ১৫তম ওভারে তানভীরের বলে আউট হন সাইফ।
