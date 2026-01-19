বিপিএলের ফাইনাল এগিয়ে আনা হলো

বিপিএলের ফাইনাল এগিয়ে আনা হলো
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের ফাইনালের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। আগামী ২৩ জানুয়ারি (শুক্রবার) সন্ধ্যা ৭টার বদলে এক ঘণ্টা এগিয়ে সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে টুর্নামেন্টের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ। রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এটি জানিয়েছে বাংলাদেশ।
পূর্ব ঘোষিত সূচিতে প্রতিটি শুক্রবারের সন্ধ্যার ম্যাচ ছিল ৭টায়। সেই হিসেবে ফাইনাল যেহেতু শুক্রবার, তাই এই ম্যাচটিও শুরু হওয়ার কথা ছিল একই সময়ে। তবে ফাইনালের দিন যেহেতু দুপুরে কোনো খেলা নেই, তাই আগে ম্যাচ শুরু করতেও কোনো সমস্যা নেই আয়োজকদের। এ কারণে ফাইনাল এগিয়ে আনা হয়েছে এক ঘণ্টা আগে।
এছাড়া প্লে-অফের অন্য তিন ম্যাচ অর্থাৎ প্রথম কোয়ালিফায়ার, দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর ম্যাচের জন্য বরাদ্দকৃত রিজার্ভ ডেও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তবে ফাইনালের জন্য পরদিন অর্থাৎ শনিবার থাকছে রিজার্ভ ডে হিসেবে।
এসকেডি/আইএন