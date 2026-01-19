বিশ্বকাপ নিয়ে বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারণ ২১ জানুয়ারি

বিশ্বকাপ নিয়ে বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারণ ২১ জানুয়ারি
ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা না খেলা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী ২১ জানুয়ারির মধ্যে নেওয়া হবে। গত শনিবার ঢাকায় বিসিবির সঙ্গে বৈঠক শেষে এই ডেডলাইন জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি। এমন একটি খবর জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো।
শনিবারের বৈঠকটি ছিল দুই পক্ষের মধ্যে এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার। সেখানে বিসিবি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে নিরাপত্তার উদ্বেগের বিষয়টি মাথায় রেখে ভারতে না খেলার বিষয়টি। একইসঙ্গে ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় খেলতে আগ্রহের কথাও জানিয়েছে বোর্ড আইসিসিকে। বিসিবির মতো আইসিসির অনড় তাদের অবস্থানে। মূল সূচিতে পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে তারা।
গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে এই অচলাবস্থা চলমান। গত ৪ জানুয়ারি প্রথমবার নিজেদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরে বিসিবি। সূচি অনুযায়ী, উদ্বোধনী দিনই কোলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা বাংলাদেশের। একই ভেন্যুতেই পরের দুটি ম্যাচ। এরপর শেষ গ্রুপ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা মুম্বাইয়ে।
শনিবার ঢাকার বৈঠকে বিসিবির আরও একটি প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে আইসিসি। গ্রুপ ‘বি’-তে আয়ারল্যান্ডের জায়গায় স্থানান্তর চেয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু সেটি নাকচ করে দিয়েছে আইসিসি।
বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এটাও জানিয়েছে যে, ভারতের ভেতর বাংলাদেশ দলের কোনো নির্দিষ্ট নিরাপত্তা হুমকি নেই।
আইসিসি-বিসিবি আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, আইসিসি এখন বিসিবির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে। যদি বিসিবি বাংলাদেশ দলকে ভারতে যেতে অনুমতি না দেয়, তাহলে আইসিসি বিকল্প দল ঘোষণা করতে পারে। বর্তমান র্যাঙ্কিং অনুযায়ী সে ক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে।
