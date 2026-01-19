বাংলাদেশ বিশ্বকাপ না খেললে সুযোগ পেতে পারে যে দল
অনলাইন-অফলাইন বৈঠকের পরও এখনও সুরাহা হয়নি। ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থান অনড়। গত শনিবার ঢাকায় বিসিবি-আইসিসি বৈঠকেও আসেনি সিদ্ধান্ত।
তবে ইএসপিএন ক্রিকনইনফো জানিয়েছে, বাংলাদেশের গ্রুপ পরিবর্তনের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে আইসিসি। আপাতত সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ খেলা নিয়েও তাই শঙ্কা রয়েছে। আগামী ২১ জানুয়ারি নির্ধারণ হবে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ ভাগ্য।
গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে চলমান রয়েছে এই আলোচনা। ভারতে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোনো নিরাপত্তা হুমকি দেখছে না ভারত। এরপরও বাংলাদেশ খেলতে না চাইলে বিকল্প দল বেছে নিতে হবে আইসিসিকে।
সেক্ষেত্রে র্যাঙ্কিং অনুযায়ী স্কটল্যান্ড সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সবকিছু নির্ভর করছে আগামী ২১ জানুয়ারি বিসিবির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ওপর। সেই সিদ্ধান্ত জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও দুদিন। ২০০৯ সালে জিম্বাবুয়ে সরে দাঁড়ানোর পরও স্কটল্যান্ড সুযোগ পেয়েছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে।
উল্লেখ্য, ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ডে ওমানের মাটিতে স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে ৬ রানে পরাজিত হয়েছিল বাংলাদেশ।
আইএন