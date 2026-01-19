  2. খেলাধুলা

প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ সাইফের

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৩ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ সাইফের

প্রথম ৮ ম্যাচে ৬০ রান, শেষ ম্যাচে ৭৩ রান! চলতি বিপিএলে সাইফ হাসানের পারফরম্যান্স এমনই। নিলামের আগেই সাইফকে সরাসরি চুক্তিতে দলে ভিড়িয়েছিল ঢাকা ক্যাপিটালস। আসরজুড়ে শুধু হতাশই করে গেছেন সাইফ। শেষটা ভালো হলেও শুরু থেকে পারফর্ম করতে না পারার হতাশাও আছে।

লিগ পর্বের শেষ ম্যাচটিতে গতকাল রোববার ৪৪ বলে ৭৩ রানের ইনিংস খেলেছেন সাইফ। হয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচও।

এই এক ম্যাচেই সাইফ ছাড়িয়ে গেছেন আগের সব ম্যাচকে। এই আসরে আগে আট ম্যাচ মিলিয়ে তার রান ছিল স্রেফ ৬০। ব্যাটিং গড় ছিল ৭.৫০। আর ঢাকা ১০ ম্যাচের স্রেফ তিনটি জিতে পয়েন্ট তালিকায় তলানি থেকে দুই নম্বরে শেষ করেছে।

গত এশিয়া কাপে ও পরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে তার পারফরম্যান্স দেখে তাকে সরাসরি চুক্তিতে দলে নিয়েছিল ঢাকা। সেই প্রত্যাশার ছিটেফোটাও পূরণ হয়নি। দায় স্বীকার করে সাইফ বলেন, ‘দল তো আশা করেছিল যে আমি দলের জন্য ভালো কিছু করব। যেহেতু সরাসরি চুক্তিতে খেলছিলাম, অবশ্যই অনেক প্রত্যাশা ছিল। প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি, ওটার জন্য অবশ্যই দুঃখপ্রকাশ করছি। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে আমার প্রতি সমর্থন ছিল সবসময়।’

রানের ফেরার চেষ্টায় অতি মরিয়া হয়ে বরং আরও উল্টো ফল হয়েছে বলে মনে করেন সাইফ। তিনি বলেন, ‘প্রথম কয়েক ম্যাচ তো রান পাইনি, আপনারা দেখেছেনই। ওটাতে আমার কিছু করার ছিল না। আমি চেষ্টা করেছি আমার প্রক্রিয়ায় থাকার, কিন্তু হচ্ছিল না (রান)। একটু বেশি চেষ্টা করে ফেলছিলাম, অনুশীলন একটু বেশি করছিলাম। একটা বিরতির পর ঢাকা এসেছি। শেষ দুই ম্যাচ মানসিকভাবে খুব ভালো একটা জায়গায় ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, ক্লিক করছে।’

এসকেডি/আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।