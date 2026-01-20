  2. খেলাধুলা

সিলেটের বোলারদের তোপে রংপুরের বোর্ডে মাত্র ১১১

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪১ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
সিলেটের বোলারদের তোপে রংপুরের বোর্ডে মাত্র ১১১

সিলেটের বোলারদের সামনে একেবারে ধসে গেছে রংপুরের ব্যাটিং লাইনআপ। এলিমিনেটরে ২০ ওভার ব্যাটিং করে ৯ উইকেট হারিয়ে রংপুরের সংগ্রহ করেছে মাত্র ১১১ রান।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সিলেট টাইনান্সের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন। তার দলের বোলাররা তার সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণ করেছে।

রাইডার্সের মাত্র ৩ ব্যাটার স্পর্শ করতে পেরেছে দুই অঙ্কের রান। সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ভালো শুরু করে ১৮ বলে ৩০ রান করার পর ১৯তম বলে আউট হন খুশদিল শাহ। ১৮ রান করেছেন নুরুল হাসান সোহান।

নোয়াখালীর বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা তাওহিদ হৃদয় করেছেন মাত্র ১ রান। সমান ৪ করে এসেছে ডেভিড মালান ও লিটন দাসের ব্যাট থেকে। ৮ রান করেছেন কাইল মায়ার্স।

সিলেটের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট পেয়েছেন খালেদ আহমেদ। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন ক্রিস ওকস ও নাসুম আহমেদ। একটি উইকেট গেছে সালমান ইরশাদের ঝুলিতে।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।