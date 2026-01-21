সকালে রাজশাহী শিবিরে যোগ দিচ্ছেন উইলিয়ামসন

সকালে রাজশাহী শিবিরে যোগ দিচ্ছেন উইলিয়ামসন
চলতি বিপিএলে প্রথম কোয়ালিফায়ারে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে হেরে গেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। তবে ফাইনালে ওঠার আরও একটি সুযোগ পাবে দলটি। আজ সন্ধ্যা ৬টায় দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে সিলেটের মুখোমুখি হবে তারা। বাঁচা মরার এই লড়াইয়ের আগে নিউজিল্যান্ডে সাবেক অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনকে উড়িয়ে আনছে রাজশাহী। সবকিছু ঠিক থাকলে সকালেই ঢাকায় এসে পৌছাবেন উইলিয়ামসন। জাগো নিউজকে এটি নিশ্চিত করেছেন রাজশাহীর হেড কোচ হান্নান সরকার।
এবারের আসরে টেবিল টপার হয়ে সবার আগে প্লে অফ নিশ্চিত করে রাজশাহী। ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলে আসা দলটি ফাইনালে যাওয়ার প্রথম সুযোগে ব্যর্থ হয়েছে। তবে দ্বিতীয় সুযোগ কাজে লাগাতে চায় তারা। কেন উইলিয়ামসনকে অবশ্য কয়েকদিন ধরেই আনার চেষ্টা করছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টি-টোয়েন্টি লিগে ব্যস্ত থাকায় এতদিন উইলিয়ামসন আসতে পারেননি।
তবে শেষ পর্যন্ত এসএ টি-টোয়েন্টিতে উইলিয়ামসনের দল প্লে অফ থেকে বাদ পড়ায় বাংলাদেশে আসছেন তিনি। সবকিছু ঠিক থাকলে সন্ধ্যা ৬টায় সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে রাজশাহীর একাদশেও থাকবেন উইলিয়ামসন।
