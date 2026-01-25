  2. খেলাধুলা

বিসিবি চেয়েছে সাকিবকে, থাকবেন কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও

প্রকাশিত: ১২:৪৬ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
সাকিব আল হাসান/ফাইল ছবি

সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের জার্সিতে শেষবার মাঠে নেমেছেন গত বছরের অক্টোবরে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুর টেস্টে অবসর নিতে চাইলেও রাজনৈতিক কারণে দেশেই ফিরতে পারেননি। তবে এবার বিসিবি জানালো, সাকিবকে জাতীয় দলের জন্য ফের বিবেচনা করা হবে। এমনকি কেন্দ্রীয় চুক্তির প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে তাকে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে সংবাদ সম্মেলনে বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন বলেন, ‘সাকিবের সঙ্গে বোর্ড থেকে যোগাযোগ করা হলে, হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে দুই (ধরনের) সিরিজই খেলতে পারবেন কি না জানতে চাওয়া হয়েছে। সাকিব বলেছেন (খেলতে চায়) সেখান থেকেই (বোর্ড থেকে সাকিবকে খেলানোর) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’

সাকিবের নামে জুলাই আন্দোলনে হত্যা মামলা রয়েছে। এছাড়া দুদকেও তার বিরুদ্ধে মামলা আছে। তবে বিসিবির আরেক পরিচালক আসিফ আকবর বললেন এগুলো সরকারের ব্যাপার।

আসিফ বলেন, ‘সাকিবের ব্যক্তিগত ইস্যুগুলো কীভাবে কী হবে এটা আলাদা ব্যাপার, সরকারের বিষয়। আমরা বোর্ডের পক্ষ থেকে সাকিবকে চেয়েছি। আমাদের বোর্ডের যে চুক্তিবদ্ধ প্লেয়ারদের তালিকা হবে, সেখানে আমরা সাকিবকে (রাখার) প্রস্তাব রেখেছি। সাকিব দেশে এসে রিটায়ার করবে এটা তার একটা ইচ্ছা। সাকিব একটা ব্র্যান্ড, এমন প্লেয়ার আমরা আর ১০০ বছরেও পাবো না।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখন যদি সরকার কিছু করতে চায়, তাহলে সেটা সরকারি সিদ্ধান্ত। সেগুলো আইনগত ব্যাপার। সাকিব আগে প্লেয়ার ছিল, সংসদ সদস্য হওয়ার আগে। সাকিবের বুকে বাংলাদেশের নাম ছিল। সেখান থেকে সম্মান রেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছে (ক্রিকেট বোর্ড)। সাকিবকে আমরা খেলাতে চাই। পরে আইনগত পদক্ষেপ কী এটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় না। আমরা প্লেয়ার সাকিবকে নিয়ে (ভাবছি)।’

