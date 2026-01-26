অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের সুপার সিক্স
গ্রুপ পর্বে ভারতের বিপক্ষে সহজ ম্যাচ হেরে বিপাকে পড়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে শেষ পর্যন্ত ভাগ্য পক্ষে আসায় সুপার সিক্সে উঠেছে বাংলাদেশের যুবারা।
তবে সেমিফাইনালে উঠতে গেলে সুপার সিক্সে কোনো ম্যাচেই পা হড়কানোর সুযোগ নেই। জিম্বাবুয়ের বুলাওয়েতে আজ দুপুর দেড়টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের সুপার সিক্স পর্ব, প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।
সুপার সিক্সের গ্রুপ-২-এ বাংলাদেশের অবস্থান এখন বেশ নাজুক। ৪ পয়েন্ট নিয়ে ভারত আর ইংল্যান্ড টেবিল শীর্ষে দুইয়ে, তাদের রান রেটও বাকিদের চেয়ে অনেক বেশি। মূলত গ্রুপ পর্বের পয়েন্ট সুপার সিক্সেও যুক্ত হয়েছে। পাকিস্তানও ২ পয়েন্ট নিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে।
অন্যদিকে, মাত্র ১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার চারে থাকা বাংলাদেশের সামনে হিসাবটা এখন পরিষ্কার। নিজেদের সব ম্যাচ তো জিততেই হবে, সেই সাথে প্রার্থনা করতে হবে প্রতিপক্ষদের পয়েন্ট হারানোরও।
বাংলাদেশের যুবাদের বড় দুশ্চিন্তার নাম এখন ব্যাটিং। ভারতের বিপক্ষে হাতের মুঠোয় থাকা ম্যাচটি হাতছাড়া হয়েছিল স্রেফ দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিংয়ের কারণে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বৃষ্টির বাধায় পয়েন্ট ভাগাভাগি আর যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে জয় সুপার সিক্সে পৌঁছে দিয়েছে আজিজুল হাকিমের দলকে। তবে ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে পার পেতে হলে শুধু বোলিং নয়, আজিজুলদের ব্যাটকেও গর্জে উঠতে হবে।
