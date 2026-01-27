বাংলাদেশ ইস্যুতে পাকিস্তানকে শান্ত থাকার পরামর্শ ওয়াসিম আকরামের

বাংলাদেশ ইস্যুতে পাকিস্তানকে শান্ত থাকার পরামর্শ ওয়াসিম আকরামের
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া হচ্ছে না বাংলাদেশ দলের। আইসিসি ও বাংলাদেশের টানাপোড়েনের বিষয়ে সাবেক পাকিস্তান অধিনায়ক ওয়াসিম আকরাম পাকিস্তানকে শান্ত থাকার এবং শ্রীলঙ্কায় নির্ধারিত ম্যাচগুলোর দিকেই মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।
বাংলাদেশ বাদ পড়ায় আইসিসির সম্ভাব্য সরে দাঁড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানও টুর্নামেন্ট বয়কট করতে পারে, এমন গুঞ্জনের জবাবে আকরাম বলেন, ‘বাংলাদেশ খেলতে চায় না বলেই পাকিস্তান কেন টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের কথা ভাবছে? বাংলাদেশ পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য কী এমন করেছে? আমি এর কোনো মানে দেখি না। পাকিস্তান ক্রিকেটের উচিত নিজেদের দিকেই মনোযোগ দেওয়া। খেলায় মন দিন এবং বিশ্বকাপ জয়ের চেষ্টা করুন।’
এদিকে, ভারতের ভেন্যুতে ম্যাচ খেলতে আপত্তি জানিয়ে বাংলাদেশ যদি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ানোয় সেটি অন্য ক্রিকেটারদের কাছেও ভালোভাবে গৃহীত হয়নি।
ভারতের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ালে ক্ষতিটা একমাত্র তাদেরই হবে।
এএনআইকে তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘ভারতে নিরাপত্তা নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই। ওরা না এলে ক্ষতিটা ওদেরই। আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়ে অভিযোগ করার সুযোগ নেই। অনেক আন্তর্জাতিক ম্যাচ এখানে হচ্ছে, কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। ওরা না এলে সেটা তাদের এবং তাদের খেলোয়াড়দের ক্ষতি। আমাদের দেশ খুবই নিরাপদ। সব দলই খেলছে। নিউজিল্যান্ড এখন ভারতে খেলছে, আর দক্ষিণ আফ্রিকা কয়েক দিন আগেই খেলেছে।’
আইএন