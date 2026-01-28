  2. খেলাধুলা

সাকিবকে এমকেএস ব্যাট স্পন্সর করার পেছনের গল্প শোনালেন ইমরুল

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৫ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
ক্যারিয়ারের শেষলগ্নে এসে বাংলাদেশি এমকেএস ব্যাট দিয়ে খেলছেন সাকিব আল হাসান। দেশে ফিরতে না পারলেও বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ফ্র‍্যাঞ্চাইজি লিগে সাকিবের হাতে দেখা যাচ্ছে এমকেএস স্টিকার লাগানো ব্যাট। সাকিবকে এই ব্যাটের স্পন্সর করার গল্প শুনিয়েছেন এক সময়ে জাতীয় দলের সতীর্থ ও এমকেএস ব্যাট কোম্পানির অন্যতম মালিক ইমরুল কায়েস।

বুধবার এমকেএস ব্যাটের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ইমরুল বলেন, ‘সাকিবের বিষয়টা আমার জন্য সহজ ছিল। আমি যখন বলি দোস্ত তুই আমার ব্যাটের স্টিকার দিয়ে খেলবি, বলেছে অবশ্যই খেলব, আমাদের দেশি ব্র্যান্ড এটা। গর্বের সাথে বলছে সে এমকেএস ব্যাট দিয়ে খেলবে। সে খুব খুশি হয়েছে।’

সাকিব এমকেএস ব্যাট পেয়ে অনুভূতি কেমন ছিল, এমন প্রশ্নে ইমরুল বলেন, ‘পরে যখন শুনেছি, একজন পাশে ছিল, সে নাকি বলেছে আমি একজনকে অন্তত খুশি করতে পেরেছি। এটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া সাকিবের কাছ থেকে। সে এটাও বলেছে এটা আমাদের দেশের প্রোডাক্ট, যে কয়দিন খেলব দেশের ব্যাট দিয়ে খেলব।’

ব্যাটের মান নিয়েও প্রশংসা করেছেন সাকিব, ‘সাকিব এমকেএস ব্যাট দিয়ে খেলে বলেছে ব্যাটগুলো খুবই ভালো ব্যাট হয়েছে এবং আমরা যেন সবসময় এরকম ব্যাট বানাই আর মানুষকে দিতে পারি। এটাই সবসময় সে বলেছে।’

ইমরুলের বিশ্বাস, সাকিব দেশের মাটিতে বিদায়ী সিরিজ খেললে সেখানেও এমকেএস ব্যাট দিয়েই খেলবেন। তিনি বলেন, ‘অবশ্যই, এমকেএস দিয়ে যারা যখনই খেলে ভালো লাগে। আমি সবসময় দোয়া করি একশ বা পঞ্চাশ যেন করে। কিছু দিন আগে মাহমুদুল হাসান জয় ফিফটি করেছে, আমি অনেক খুশি হয়েছি আসলে। সাকিব যখন দেশে এসে একশ করবে, সেলিব্রেট করবে, আমি না সবাই খুশি হবে। সেদিক থেকে বলব আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে বসে আছি কবে সাকিব দেশে আসবে ও ম্যাচ খেলবে।’

