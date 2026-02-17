টস জিতে ব্যাটিংয়ে কানাডা

টস জিতে ব্যাটিংয়ে কানাডা
সুপার এইটে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচে টস জিতেছে কানাডা। দলটির অধিনায়ক দিলপ্রিত বাজওয়া আগে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে নিউজিল্যান্ড শুরুতে ফিল্ডিং করবে।
মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) চেন্নাইয়ের চিদম্বরম স্টেডিয়ামে দুপুর ১১টা ৩০ মিনিটে মাঠে গড়াবে ম্যাচটি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৭ উইকেটে হারলেও প্রথম দুই ম্যাচ জিতে ভালো অবস্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৫ উইকেটে জিতে আসর শুরুর পর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে জিতেছিল কিউইরা।
এদিকে এটি কানাডার বাঁচা-মরার ম্যাচ বলা চলে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকা ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে হেরে গ্রুপের তলানিতে অবস্থান করছে মোহাম্মদ দিলপ্রিত বাজওয়ার দল। সুপার এইটে যেতে হলে এই ম্যাচ জয়ের বিকল্প কোনো পথ নেই।
কানাডা একাদশ
যুবরাজ সামরা, দিলপ্রিত বাজওয়া (অধিনায়ক), নবনিত ধালিওয়াল, হার্শ ঠাকের, নিকোলাস কির্টন, শ্রেয়াস মভা (উইকেটকিপার), সাদ বিন জাফর, শিবম শর্মা, দিলন হেইলিগার, জাসকারান সিং, অংশ প্যাটেল
নিউজিল্যান্ড একাদশ
টিম সেইফার্ট (উইকেটরক্ষক), ফিন অ্যালেন, রাচিন রবীন্দ্র, গ্লেন ফিলিপস, মার্ক চাপম্যান, ড্যারিল মিচেল (অধিনায়ক), কোল ম্যাককনচি, জেমস নিশাম, কাইল জেমিসন, ম্যাট হেনরি, জ্যাকব ডাফি
আইএন