মেয়েদের নিয়ে খাজার ঈদ নামাজ, বিধ্বস্ত দেশবাসীকে ভুললেন না নবী
পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর বা ঈদ-উল-আযহা (প্রসঙ্গ অনুযায়ী) উপলক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে বইছে আনন্দের জোয়ার। বাংলাদেশে আগামীকাল ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে। তবে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে আফগানিস্তানেও আজ ঈদ উদযাপন হচ্ছে। মোহাম্মদ নবী, উসমান খাজা কিংবা আন্তোনিও রুডিগারের মতো বিশ্বখ্যাত অ্যাথলেটরা ভক্তদের ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
অস্ট্রেলিয়ার তারকা ক্রিকেটার উসমান খাজা তার দুই বড় মেয়ের সঙ্গে ঈদের নামাজ আদায়ের একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ছবির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘বড় বোনদের সঙ্গে ঈদের নামাজ আদায়।’
অন্যদিকে, আফগানিস্তানের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ নবী তার ছেলেদের সঙ্গে তোলা একটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তবে আনন্দের দিনেও দেশের বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কথা ভোলেননি তিনি। সম্প্রতি কাবুলে বিমান হামলায় চার শতাধিক মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় শোক জানিয়েছিলেন নবী; ঈদ বার্তাতেও তিনি সংক্ষুব্ধ দেশবাসীর প্রতি সমবেদনা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।
ফুটবল অঙ্গনের অন্যতম বড় তারকা এবং রিয়াল মাদ্রিদের জার্মান ডিফেন্ডার আন্তোনিও রুডিগারও সামিল হয়েছেন এই উদযাপনে। ভক্তদের উদ্দেশে এক আন্তরিক বার্তায় তিনি লিখেছেন, 'যারা ঈদ উদযাপন করছেন, সবাইকে ঈদ মোবারক! এই বিশেষ দিনটি সবার জীবনে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা সবাই মিলে ঈদ উদযাপন করি। সবার জন্য রইল বরকতময় ঈদের শুভেচ্ছা।'
