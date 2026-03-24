আজ সাকিবের ৩৯তম জন্মদিন

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২১ পিএম, ২৪ মার্চ ২০২৬
বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার ও বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের জন্মদিন আজ। দেশের ক্রিকেটের এই কিংবদন্তি পা দিলেন নতুন এক বছরে। আজ তার ৩৯তম জন্মদিন। ১৯৮৭ সালের ২৪ মার্চ মাগুরা জেলায় জন্ম নেন সাকিব।

বিকেএসপি ও বয়সভিত্তিক দল পেরিয়ে ২০০৬ সালে তার গায়ে ওঠে জাতীয় দলের জার্সি। অভিষেকের পর থেকেই নিয়মিত ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। ব্যাটে-বলে পারফর্ম করেছেন সমানতালে। সেই পারফরম্যান্সেই তিনি ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বনে যান শীর্ষ অলরাউন্ডার।

তিন ফরম্যাটেই বাংলাদেশের হয়ে অসংখ্য জয়ের নায়ক তিনি। বিশেষ করে ২০১৯ বিশ্বকাপের মঞ্চে তার পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। ব্যাট হাতে ৬০৬ রান করার পাশাপাশি বল হাতে নিয়েছিলেন ১১ উইকেট।

খেলেছেন বিশ্বের প্রায় সব ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও। রাজনৈতিক কারণে দেশের বাইরে অবস্থান করা সাকিব সেসময়ও খেলে গেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে। বর্তমানে তাকে চলছে দেশে ফেরানোর প্রস্তুতি। তার নামে থাকা হত্যা মামলাটিও প্রত্যাহারের কাজ চলমান রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজে তাকে পাওয়া যাবে জাতীয় দলের জার্সিতে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের হয়ে ৬৫ টেস্টে ৫ সেঞ্চুরিসহ করেছেন ৪৩৬৭ রান আর বল হাতে শিকার ২৩১ উইকেট। ওয়ানডেতে ২৩০ ম্যাচে ৯টি সেঞ্চুরিতে করেছেন ৭০৮৬ রান আর উইকেট শিকার করেছেন ৩০১টি। টি-টোয়েন্টিতে ১২৯ ম্যাচে করেছেন ২৫৫১ রান।জাতেহাতে পেয়েছেন ১৪৯ উইকেট।

