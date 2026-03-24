অফিসার নেবে আড়ং, লাগবে স্নাতক পাস

অফিসার নেবে আড়ং, লাগবে স্নাতক পাস
পোশাক প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠান আড়ংয়ে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আড়ং
বিভাগের নাম: সিকিউরিটি
পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
১৯১ জনকে নিয়োগ দেবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, ২৮ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
৫৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, এইচএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আড়ং আবেদন করতে পারবেন।
২৪ জনকে নিয়োগ দেবে অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
২০ জনকে নিয়োগ দেবে বিপিএটিসি, এসএসসি পাসেও আবেদন
ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, আবেদন ফি ২০০ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ