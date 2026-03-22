নিসকে উড়িয়ে শীর্ষে ফিরলো পিএসজি

নিসকে উড়িয়ে শীর্ষে ফিরলো পিএসজি
ফরাসি লিগে আবারও শক্ত অবস্থান জানিয়ে দিল প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)। দুর্দান্ত এক পারফরম্যান্সে ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া নিসকে ৪-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল প্যারিসের ক্লাবটি।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে পিএসজি। প্রতিপক্ষকে চাপে রেখে একের পর এক সুযোগ তৈরি করলেও প্রথমার্ধের শেষ দিকে গিয়ে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় তারা। ৪২তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন নুনো মেন্ডেজ।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়ায় পিএসজি। খেলার ৪৯তম মিনিটে দারুণ ফিনিশিংয়ে গোল করেন ডেজিরে দুয়ে, যা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি তাদের হাতে এনে দেয়।
এরপর ম্যাচে বড় ধাক্কা খায় নিস। ৬১তম মিনিটে ভয়ংকর ট্যাকলের জন্য লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ইউসুফ এনদায়িশিমিয়ে। একজন কম নিয়ে খেলতে নেমে কার্যত ভেঙে পড়ে স্বাগতিকরা।
এই সুযোগে আক্রমণের গতি আরও বাড়ায় পিএসজি। ম্যাচের ৮১তম মিনিটে নিজের প্রথম গোলটি করেন তরুণ ফরোয়ার্ড দ্রো ফার্নান্দেজ, যা তার জন্য ছিল বিশেষ এক মুহূর্ত। সাবেক বার্সেলোনা একাডেমির এই প্রতিভা পিএসজির জার্সিতে প্রথমবারের মতো গোল করে নিজের সম্ভাবনার জানান দিলেন।
এরপর ৮৫তম মিনিটে আরেকটি গোল করে ব্যবধান ৪-০ করেন ওয়ারেন জায়ার এমেরি। তার গোলের পরই অনেকটা হতাশ হয়ে স্টেডিয়াম ছাড়তে শুরু করেন নিস সমর্থকরা।
পুরো ম্যাচে পিএসজি ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারকারী দল। আক্রমণ, বল দখল ও সুযোগ সৃষ্টি- সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে ছিল তারা। অন্যদিকে, লাল কার্ডের পর নিসের পক্ষে ম্যাচে ফেরার কোনো সুযোগই আর তৈরি হয়নি।
এই জয়ের ফলে পিএসজি লিগ টেবিলের শীর্ষে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করল এবং শিরোপা দৌড়ে এগিয়ে থাকার বার্তা দিল জোরালোভাবে।
