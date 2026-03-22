টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২২ মার্চ ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৭ এএম, ২২ মার্চ ২০২৬
ক্রিকেট

নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, দুপুর ১২-১৫ মিনিট
টেন ১

নারী টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, চতুর্থ ম্যাচ
সরাসরি সকাল ৭.৪৫ মিনিট থেকে শুরু
সনি স্পোর্টস, সনি লাইভ

ফুটবল

স্প্যানিশ লা লিগা
বার্সেলোনা-রায়ো ভায়েকানো
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
ফ্যানকোড, বেট ৩৬৫

রিয়াল মাদ্রিদ-অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
সরাসরি, রাত ২টা
ফ্যানকোড, বেট ৩৬৫

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নিউক্যাসল-সান্ডারল্যান্ড
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহ্যাম-নটিংহ্যাম ফরেস্ট
সরাসরি, রাত ৮টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস, বেট৩৬৫

লিগ কাপ, ফাইনাল
আর্সেনাল-ম্যানচেস্টার সিটি
সরাসরি, রাত ১০-৩০ মিনিট
ফ্যানকোড, বেট ৩৬৫

ইতালিয়ান সিরি-আ
ফিওরেন্টিনা-ইন্টার মিলান
সরাসরি, রাত ১টা ৪৫ মিনিট
বেট৩৬৫

জার্মান বুন্দেসলিগা
অগসবার্গ-স্টুর্টগার্ট
সরাসরি, রাত ১২টা ৩০ মিনিট
ট্যাপম্যাড, বেট ৩৬৫

