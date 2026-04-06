প্রথমবার স্পিন অনুশীলনের ‘মেশিন’ এলো বাংলাদেশে, দাম কত?
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো স্পিন বোলিং মেশিন ব্যবহার শুরু করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ইংল্যান্ড থেকে আনা এই বিশেষ মেশিনটি সোমবার (৬ এপ্রিল) মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে জাতীয় দলের স্কিল ক্যাম্পে প্রথমবার দেখা যায়।
এর আগে দেশে যে বোলিং মেশিনগুলো ব্যবহার করা হতো, সেগুলো মূলত পেস বোলিং অনুশীলনের জন্য ব্যবহৃত হতো। দ্রুতগতির বল কিংবা বাউন্সারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ব্যাটারদের প্রস্তুত করতেই এসব মেশিনের ব্যবহার ছিল বেশি। তবে এবার প্রথমবারের মতো স্পিন বোলিং অনুশীলনের জন্য আলাদা মেশিন যুক্ত হলো বিসিবির অনুশীলন সরঞ্জামে।
বিশ্বের কয়েকটি দেশে এই ধরনের মেশিনের ব্যবহার আগে থেকেই রয়েছে। বিশেষ করে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে স্পিনার তুলনামূলক কম থাকায় ব্যাটারদের স্পিন খেলার অনুশীলনে এ ধরনের প্রযুক্তি কাজে লাগানো হয়।
এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন্স ইনচার্জ শাহরিয়ার নাফীস জানান, ‘এই বোলিং মেশিনটার নাম মার্লিন বাইবোলা। এটা নিয়ে অনেকদিন ধরেই কথা হচ্ছিল। কিছুদিন আগেই অর্ডার করা হয়। মেশিনটা অনেক ভারী হওয়ায় ফ্লাইটের মাধ্যমে না এনে জাহাজের মাধ্যমে আনা হয়েছে।’
তিনি আরও জানান, মেশিনটি কিনতে প্রায় ১০ হাজার পাউন্ড ব্যয় হয়েছে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৬ লাখ টাকার কাছাকাছি।
মেশিনটির সুবিধা সম্পর্কে নাফিস বলেন, ‘এটা দিয়ে অফস্পিন, লেগস্পিন এবং আর্মার-তিন ধরনের বল খেলা যায়। বলের লেন্থ পরিবর্তন করা যায়, পেস বাড়ানো-কমানো যায়। এটা ম্যানুয়ালি বা অটোমেটিক, দুই মোডেই চালানো যায়। অটোমেটিক মোডে একসঙ্গে ২৫-৩০টা বল খেলা যায়।’
