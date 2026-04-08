বিসিবির নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দেওয়ায় জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ

বিসিবির নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দেওয়ায় জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গঠন করা তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন বিসিবির পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। সে জায়গায় সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালকে প্রধান করে ১১ সদস্যের একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে মঙ্গলবার।
বিসিবির নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে নতুন এডহক কমিটি গঠন করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয় সংসদের বিরোধী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এ বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া বিভাগের সভাপতি এবং সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এড. এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দিয়ে সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূতভাবে দলীয় লোকদের সমন্বয়ে এডহক কমিটি গঠন ক্রীড়া সংস্থার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে নগ্ন হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা গণতান্ত্রিক চর্চা ও মূল্যবোধ এবং আইনের শাসনের পরিপন্থী। একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দিয়ে প্রশাসনিক বা দলীয় প্রভাব খাটিয়ে দলীয় লোকদের দ্বারা এডহক কমিটি গঠন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘এ ধরনের পদক্ষেপ শুধু দেশের ক্রীড়াঙ্গনের সুশাসনকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে না, বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। ক্রীড়া সংস্থাগুলোতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সমুন্নত রাখতে হবে।’
এড. এহসানুল মাহবুব জুবায়ের অবিলম্বে এডহক কমিটি বাতিল করে নির্বাচিত কমিটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং ক্রীড়া প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান।
