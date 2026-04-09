বিশ্বাস কোয়াবের
পারিশ্রমিক বাড়ানোর উদ্যোগ দেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নেবে
গেলো মঙ্গলবার তামিম ইকবালের নেতৃত্বে বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব নিয়েছে ১১ সদস্যের এডহক কমিটি। পরের দিনই বোর্ড সভায় ঘরোয়া ক্রিকেটে নারী ও পুরুষ ক্রিকেটারদের বেতন-ম্যাচ ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। বিসিবির এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে ক্রিকেটারদের সংগঠন ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কোয়াব জানিয়েছে, ‘ঘরোয়া ক্রিকেটে পারিশ্রমিক বাড়ানোর এই উদ্যোগ দেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিতে বড় ভূমিকা রাখবে। এর সুফল খুব দ্রুতই দেখা যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।’
একই বিবৃতিতে তারা আরও জানায়, ‘কোয়াবের প্রত্যাশা দেশের ক্রিকেটের ইতিবাচক প্রচারে এমন যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া অব্যাহত রাখবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দেশের ক্রিকেটে ইতিবাচক যে কোনো সিদ্ধান্তে কোয়াব সমর্থন দেবে।’
নতুন কাঠামো অনুযায়ী, নারী ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি নির্ধারণ করা হয়েছে টি-টোয়েন্টিতে ১০ হাজার, ওয়ানডেতে ১৫ হাজার এবং দীর্ঘ ফরম্যাট বা টেস্টে ২০ হাজার টাকা। একই সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ৩০ থেকে ৩৫ জন নারী ক্রিকেটারের মাসিক বেতন ৩০ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ হাজার টাকা করা হয়েছে।
পুরুষ ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রেও বেতন বাড়ানো হয়েছে তিনটি ক্যাটাগরিতে। ‘এ’ ক্যাটাগরির ক্রিকেটাররা পাবেন ৬৫ হাজার টাকা, যা আগে ছিল ৩৫ হাজার। ‘বি’ ক্যাটাগরিতে বেতন ৩০ হাজার থেকে বেড়ে ৫০ হাজার এবং ‘সি’ ক্যাটাগরিতে ২৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা হয়েছে।
এর বাইরে, প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেটেও এসেছে বড় পরিবর্তন। জাতীয় ক্রিকেট লিগ এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের চার দিনের ম্যাচ ফি ৭০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এখন ১ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এসকেডি/আইএইচএস