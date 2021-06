পুরানের পুরোনো গার্লফ্রেন্ডই এখন বউ

নিজের পছন্দের মানুষটিকে সারাজীবনের জন্য সঙ্গী বানানো, এর চেয়ে আনন্দের মুহূর্ত আর কী হতে পারে? নিকোলাস পুরানের সেই আনন্দময় মুহূর্ত ধরা দিল মঙ্গলবার। এদিন গার্লফ্রেন্ড অ্যালিসা মিগুয়েলের সঙ্গে বিয়ের পিড়িতে বসেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই তারকা ক্রিকেটার।

পুরান নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিয়ের ছবি পোস্ট করে সবাইকে জানিয়েছেন খুশির খবরটা। টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘জেসাস আমাকে জীবনে অনেক কিছু দিয়ে ধন্য করেছেন। তবে তোমাকে জীবনে পাওয়ার মতো কিছু আর হতে পারে না ক্যাথরিনা মিগুয়াল। মিস্টার এবং মিসেস পুরানকে স্বাগত।’

বিয়ের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসতেই অভিনন্দন আর শুভকামনার জোয়ারে ভাসতে থাকে নবদম্পতি। অভিনন্দন জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের ক্রিস জর্ডান, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাইরন পোলার্ড এবং ফ্যাবিয়েন অ্যালেন, অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার, নিউজিল্যান্ডের জিমি নিশামের মতো ক্রিকেটাররা।

সর্বশেষ আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলেছেন নিকোলাস পুরান। ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকেও তাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

যদিও আইপিএলের প্রথম পর্বে এবার একদমই নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি ক্যারিবীয় হার্ডহিটার। ৭ ম্যাচে মাত্র ২৮ রান আসে তার ব্যাট থেকে। তবে এর আগে প্রতি আসরেই দুর্দান্ত সব ইনিংস খেলার কীর্তি আছে উইকেটরক্ষক এই ব্যাটসম্যানের।

Jesus has blessed me with many things in this life. None greater than having you in my life.

Welcoming Mr. and Mrs. Pooranpic.twitter.com/dDzSX8zdSA