  2. রাজনীতি

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জরুরি সংবাদ সম্মেলন মঙ্গলবার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১৭ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনে তাদের অবস্থান তুলে ধরতে এ আয়োজন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। এতে উপস্থিত থাকবেন দলের সিনিয়র নায়েবে আমির ও শায়েখে চরমোনাই মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম।

সংবাদ সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে রাজধানীর পুরোনো পল্টনের নোয়াখালী টাওয়ারের তৃতীয় তলায় অবস্থিত ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

দলীয় সূত্র জানা গেছে, সংসদ নির্বাচন ঘিরে জামায়াতের সঙ্গে তাদের আসন সমঝোতার বিষয়টি সাংবাদিকদের কাছে স্পষ্ট করা হবে।

আরএএস/একিউএফ

