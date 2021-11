আফ্রিদিকে নিয়ে ‘বড় সমস্যা’ রয়েছে শোয়েবের

দীর্ঘদিন একসঙ্গে পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলেছেন শোয়েব আখতার ও শহিদ আফ্রিদি। বয়সের ব্যবধান খুব বেশি না হওয়ায় দুজনের মধ্যে সম্পর্কটাও বন্ধুত্বসুলভ। কিন্তু আফ্রিদিকে নিয়ে কি না বড় সমস্যা রয়েছে শোয়েবের!

সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখতে দুবাই গিয়েছেন আফ্রিদি ও শোয়েব। ফাইনালের মাঠেও দেখা হয় দুজনের। পরে একসঙ্গে দুবাইয়ের একটি শপিং মলেও দেখা গিয়েছে তাদের।

এরই মাঝে একদিন খাবার টেবিলে বসে আফ্রিদিকে সামনে রেখেই তাকে নিয়ে থাকা সমস্যার কথা খোলাখুলিই বলেছেন শোয়েব। তবে সেগুলো আসলে সত্যিকারের সমস্যা নয়। আফ্রিদিকে নিয়ে মজাই করেছেন শোয়েব।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে সেই ভিডিও আপলোড করে শোয়েব লিখেছেন, ‘আমি বুম বুম শহিদ আফ্রিদির ব্যাপারে যা বললাম, আপনারা কি একমত?’

ভিডিওতে দেখা যায় শোয়েব বলছেন, ‘আফ্রিদির ব্যাপারে আমার একটি সমস্যা আছে। তা হলো, সে আমার চেয়ে বড় ছক্কা মারতে পারে। আমি যত দূরে মারতে পারি, তার চেয়েও বেশি। এছাড়া সে আমার চেয়ে বেশি জনপ্রিয়ও।’

এর চেয়েও বড় সমস্যার কথা জানিয়ে শোয়েব আরও বলেন, ‘আরও বড় সমস্যা হলো, আফ্রিদির মাথায় আমার চেয়ে বেশি চুল রয়েছে (অট্টহাসি)। আমি তার ভাইকেও এটা বলেছি, আফ্রিদির বেশি চুল আছে এবং সে আমার মতো দেখতে পঁচা নয়।’

পুরো ঘটনায় হেসেই খুন আফ্রিদি। শোয়েবের ভিডিও রিটুইট করে তিনি লিখেছেন, ‘অনেক ধন্যবাদ শোয়েব। আপনার মুখে এতোগুলো সত্য শুনে ভালো লাগলো। তোমাকে দেখেও ভালো লেগেছে বন্ধু। আশা করি তোমার হাঁটু সবসময় ভালো থাকবে।’

Buhut Shukria Shoaibi! Aapke mun se itna sara sach buhut acha laga And great to see you my friend, you look fit hope your knees continue to support you :) https://t.co/iduSTaRUNB