ঢাকা টেস্ট খেলে ইমরানকেও পেছনে ফেললেন সাজিদ খান

ঢাকা টেস্টে দুর্দান্ত বোলিং করে নিজ দেশের কিংবদন্তি, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানচে পেছনে ফেললেন পাকিস্তানি স্পিনার সাজিদ খান। বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১৫ ওভার বল করে ৪২ রান দিয়ে একাই ৮টি উইকেট দখল করেন অফস্পিনার সাজিদ খান।



দিন চারেক আগেই মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম দেখেছিল নিউজিল্যান্ডের অ্যাজাজ প্যাটেলের দাপট। একাই ১০ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। বুধবার ঢাকার শের-ই বাংলা স্টেডিয়াম দেখল পাকিস্তানের সাজিদ খানের শাসন। অ্যাজাজের মতো ইনিংসে দশ উইকেট হয়তো সাজিদ পাননি। কিন্তু আট উইকেট নিয়ে ইতিহাসের পাতায় ঢুকে পড়েছেন। টপকে গেলেন সাবেক অধিনায়ক তথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে।

Pakistan won by an inning and 8 runs

