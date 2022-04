১ ওভারে ৬ উইকেট, ক্রিকেট বিশ্বে তোলপাড়

এক ওভারে ৬ বলের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট পড়ার রেকর্ড রয়েছে ক্রিকেট বিশ্বে! অন্তত ৬ বলে ৬ উইকেট পড়ার তো রেকর্ড নেই। এবার দেখা গেলো, ৬ বলে ৬টি উইকেট পড়ার ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে নেপালের ক্লাব ক্রিকেটে।

১১ এপ্রিল সোমবার নেপালের ক্লাব ক্রিকেটে ঘটে এই ঐতিহাসিক ঘটনা। টুর্নামেন্টটি ছিল টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের। ক্রিকেটের ইতিহাসে এর আগে দেখা গিয়েছিল এক ওভারের ছয় বলে ছয় ছক্কার মারার ঘটনা।

এবার দেখা গেল ভিন্ন ঘটনা। এক ওভারে ৬ উইকেট পড়ার ঘটনা ঘটলো। যেখানে একটি রান আউট বাদ দিয়ে ৫ বলে পাঁচটি উইকেট নিলেন বোলার। ইএসপিএন ক্রিকইনফোও এ নিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে।

৬ উইকেট নেয়ার এই ঘটনা ঘটেছে নেপাল প্রো ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে। টুর্নামেন্টের গ্রুপ ‘এ’ এনকাউন্টারে পুশ স্পোর্টস দিল্লির বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল মালয়েশিয়া ক্লাব একাদশ।

BREAKING: Malaysia’s Virandeep Singh takes 5 wickets in 5 Balls!



Viran is primarily known as a technically sound yet aggressive batter



Not a big spinner of the ball but deadly accurate



His 5-fer coming off the last 5 balls off the innings v Push Sports Delhi #Cricket pic.twitter.com/8u5nL6CoCR