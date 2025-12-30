  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়া অত্যন্ত সংকটময় সময় অতিক্রম করছেন: ডা. জাহিদ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৮ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বর্তমানে অত্যন্ত সংকটময় সময় অতিক্রম করছেন বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

ডা. জাহিদ বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন ২৩ নভেম্বর থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত পরশু (শনিবার) বলা হয়েছিল যে উনি সবচেয়ে সংকটময় সময় অতিক্রম করছেন। সময় বলে দেবে উনি সেই সংকট কতটুকু কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

বিএনপির এ নেতা জানান, সোমবার রাতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, তার স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান, মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শামিলা রহমানসহ খালেদা জিয়ার অন্যান্য আত্মীয়স্বজন হাসপাতালে যান। অনেকে এখনো সেখানে অবস্থান করছেন।

দেশ-বিদেশের চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা সার্বক্ষণিকভাবে তদারকি করছে জানিয়ে ডা. জাহিদ বলেন, ‘আজ সকালেও বোর্ড বসেছিল। বর্তমান অবস্থায় তিনি অত্যন্ত সংকটময় সময় অতিক্রম করছেন।’ তাই তার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে আবারও দোয়া কামনা করেন ডা. জাহিদ।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নানা শারীরিক জটিলতার মধ্যে ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের সমস্যা ওঠানামা করছে। নিয়মিত চিকিৎসার অংশ হিসেবে তার কিছু শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়মিত করা হচ্ছে।

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের এমন পরিস্থিতিতে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ নেওয়ার কথা বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হলেও শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। শারীরিক অবস্থা আকাশযাত্রার উপযোগী না হওয়ায় দেশেই তার চিকিৎসা চলছে।

