চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে মৃত কন্যাকে শ্রদ্ধা জানালেন পিএসজি কোচ

মিউনিখে ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। শিরোপা জেতার পর সমর্থক-খেলোয়াড়রা সম্মিলিতভাবে শ্রদ্ধা জানান ক্লাবের কোচ লুইস এনরিকের মৃত কন্যাকে। পরিবারের প্রতি ভালোবাসা জানানোয় সমর্থকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এনরিক।

২০১৯ সালে ৯ বছর বয়সে হাড়ের ক্যান্সারে মারা যান এনরিকের কন্যা খানা। মেয়ের স্মরণে ম্যাচের শুরু থেকেই কালো টি-শার্ট পরেছিলেন এনরিক।

ম্যাচ শেষে যখন মাঠে ট্রফি নিয়ে হাঁটছিলেন এনরিক, তখন পিএসজি সমর্থকরা বিশাল একটি ব্যানার প্রদর্শন করেন। যেখানে দেখা যায়, খানা এবং তার বাবা মিলেমিশে মাঠের মাঝবিন্দুতে একটি লাল-নীল পিএসজি পতাকা গেড়ে দিচ্ছেন।

I’m not crying, you’re crying



PSG fans’ tifo in honor of Luis Enrique’s late daughter, Xana pic.twitter.com/FDvSkLdxWx