  2. রাজনীতি

দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত নতুনধারা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মোমিন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৮ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
আহত মোমিন মেহেদী/ছবি: সংগৃহীত

নতুনধারা বাংলাদেশ- এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজধানীর তোপখানা রোডে সেন্ট্রাল ল কলেজের পেছনে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এসময় মোমিন দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানাকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের কার্যালয়ে যাচ্ছিলেন।

ফারজানা জানান, হামলাকারীরা তাদের মোটরসাইকেল ভাঙচুর এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। এসময় তারা হুমকি দিয়ে বলে, ‘তোদের এরপর ধরলে শেষ করে দেবো। মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতার দালালি ছুটিয়ে দেবো। কথা কম বলবি। তা না হলে হয়তো হাদি, নয়তো দিপু করে দেবো।’

এ ঘটনায় মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৮টায় শাহবাগ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই দিন রাত ৮টায় নতুনধারা বাংলাদেশ- এনডিবির কার্যালয়ে এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন হবে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে।

ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সংগঠনের নেতারা দ্রুত দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।

এসইউজে/একিউএফ

