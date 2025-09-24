হংকং ম্যাচের টিকিট বিক্রি রোববার থেকে
হ-য-ব-র-ল ঠেকাতে বিশেষ উদ্যোগ বাফুফের
গত ১০ জুন হওয়া সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচের টিকিট বিক্রি নিয়ে হয়েছিল নানা নাটক। অনলাইনে টিকিট কাটতে গলদঘর্ম হয়েছিলেন দর্শকরা। টিকিট বিক্রির দায়িত্ব পাওয়া প্রতিষ্ঠান রীতিমতো হ-য-ব-র-ল অবস্থা তৈরি করেছিলে। টিকিট বিক্রি শুরুর পর সার্ভার ডাউন হয়েছিল দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান টিকিফাইর। সে বিষয়টি মাথায় রেখে আগামী ৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের টিকিট বিক্রিতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বাফুফের কম্পিটিশন কমিটি।
রোববার অনলাইনে টিকিট ছাড়বে এই ম্যাচের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কুইকেট। এবারের টিকেটিং পার্টনার তারা। অতীত তীক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বাফুফে এবার কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছে পার্টনার প্রতিষ্ঠানকে। সার্ভার ডাউন হলেই গুনতে হবে ১০ লাখ টাকা জরিমানা। বুধবার সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল।
ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। ম্যাচের সাধারণ গ্যালারির টিকিটের মূল্য ৪০০ টাকা। ভিআইপি ও অন্যান্য টিকিটের মূল্য পরে জানাবে বাফুফে।
৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজন এবং টিকিট ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাজওয়ার আইয়াল বলেন, ‘আমরা ৯ অক্টোবরের বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ নিয়ে কাজ শুরু করেছি। এবার টিকেটিং পার্টনার হিসেবে থাকছে কুইকেট। আশা করছি, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইনে টিকিট পাওয়া যাবে।’
তাজওয়ার আরও জানিয়েছেন, ‘এবার আর তেমন কোনো সমস্যা হবে না। আর হলেও সেটার জন্য জরিমানা দিতে হবে কুইকেটকে। কোনো কারণে সিস্টেমে সমস্যা হলে বা সাইবার আক্রমণ হলে ১০ লাখ টাকা জরিমানার ক্লজ দিয়ে দিয়েছি টিকেটিং পার্টনারকে।’
হংকং ম্যাচ সামনে রেখে ২৯ বা ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু করবে বাংলাদেশ দল। ম্যাচটি খেলতে ৬ অক্টোবর ঢাকায় পা রাখার কথা রয়েছে লেস্টার সিটিতে খেলা হামজার। এর এক দিন পর ৭ অক্টোবর আসতে পারেন কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দল কাভালরি এফসিতে খেলা শামিত সোম।
গত ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল হামজার। এর পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে তিন ম্যাচ খেলে ১ গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করেছেন। বাংলাদেশের জার্সিতে শমিত অভিষেক ম্যাচ খেলেন গত ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে।
এএফসি এশিয়ান কাপে বাংলাদেশ দুই ম্যাচ খেলে পেয়েছে মাত্র ১ পয়েন্ট। ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে ১০ জুন ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের কাছে ২-১ গোলে। এখনো চার ম্যাচ বাকি বাংলাদেশের। হংকংয়ের বিপক্ষে দুই ম্যাচের পর বাংলাদেশ পরের ম্যাচ খেলবে ভারতের বিপক্ষে ঢাকায় ১৮ নভেম্বর। আগামী বছর ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে বাংলাদেশের এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের মিশন।
