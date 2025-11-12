বাদ ইয়ামাল, বার্সা-স্পেন সম্পর্কে নতুন টানাপোড়েন

বাদ ইয়ামাল, বার্সা-স্পেন সম্পর্কে নতুন টানাপোড়েন
বার্সেলোনা ও স্পেন জাতীয় দলের মধ্যে লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে বিরোধ যেন বেড়েই চলেছে। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ দুই ম্যাচ খেলতে স্পেন দলের অংশ হয়েও শেষ পর্যন্ত বাদ পড়েছেন তিনি কুঁচকির চোটে।
দলে অন্তর্ভূক্ত করার পরও ইয়ামালকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় বার্সেলোনার ওপর ক্ষুব্ধ স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ)।
এক বিবৃতিতে আরএফইএফ জানিয়েছে, ‘আমরা আজ জানতে পেরেছি ইয়ামাল চোট থেকে সেরে উঠতে চিকিৎসা নিয়েছেন। যা কিনা আগে জাতীয় দলকে জানানো হয়নি। তাই এটা শুনে আমরা বিস্মিত হয়েছি। মেডিকেল টিম আপাতত ইয়ামালকে ৭-১০ দিনের বিশ্রাম দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন ইয়ামালকে দল থেকে ছেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছে।’
বার্সেলোনার হয়ে পাঁচ ম্যাচে মাঠে নামা হয়নি ইয়ামালের। সেই চোট সারাতে স্পেন ফুটবকে না জানিয়েই বার্সেলোনায় ইয়ামালের রেডিওফ্রিকোয়েন্সি অস্ত্রোপচার করা হয়। আর আরএফইএফের ক্ষোভটাও এই জায়গায়।
তরুণ এই ফুটবলারের চোট নিয়ে কিছুদিন আগে কথার লড়াইয়ে জড়ান বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক ও স্পেন জাতীয় দলের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। তারা একে-অপরের দিকে পাল্টা অভিযোগ করেন।
গত মাসে জর্জিয়া ও বুলগেরিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচেও ইয়ামালকে পায়নি স্পেন। আর এবার জর্জিয়া ও তুরস্কের বিপক্ষে ম্যাচেও তরুণ এই ফুটবলারকে পাবে না স্পেন। ইয়ামালকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি।
ইউরোপীয় অঞ্চলের ‘ই’ গ্রুপে চার ম্যাচ শেষে সর্বোচ্চ স্থানে আছে স্পেন। টানা চার জয়ে তাদের ঝুলিতে রয়েছে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট। আগামী ১৫ নভেম্বর জর্জিয়ার মুখোমুখি হবে তারা, আর ১৯ নভেম্বর তুরস্কের বিপক্ষে নামবে মাঠে।
আইএন/এএসএম