প্রথমবার হামজা-শামিতের সামনে নেপাল

প্রকাশিত: ১০:২১ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ঠিক পাঁচ বছর আগে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নেপালকে শেষবারের মতো হারিয়েছিল বাংলাদেশ। দিনটি ছিল ২০২০ সালের ১৩ নভেম্বর। জয় উদযাপনের পাঁচ বছর পর সেই ১৩ নভেম্বর আবার মুখোমুখি বাংলাদেশ ও নেপাল। করোনার ভয়াবহ সময়ে ‘আনলাকি থার্টিন’ তারিখটিকে লাকিতে পরিণত করেছিলেন জামাল ভূঁইয়ারা। এবার কি পারবেন? জিতলে ‘বৃহস্পতিটাও তুঙ্গে’ উঠবে লাল-সবুজ জার্সিধারীদের।

ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। আগামী ১৮ নভেম্বর এই মাঠেই ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবে বাফুফে উড়িয়ে এনেছে নেপালকে। গত সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দুই ম্যাচ খেলতে নেপাল গিয়েছিল বাংলাদেশ। ৬ সেপ্টেম্বরের ম্যাচটি হলেও তিন পরের দ্বিতীয় ম্যাচটি হতে পারেনি দেশটির রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে।

৬ সেপ্টেম্বর হওয়া সর্বশেষ ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছিল। যার ফলে ২০২০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের জয়টিই এখনো হয়ে আছে নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বশেষ জয়।

বাংলাদেশ এখন যতটা শক্তিধর ততটা নিয়ে নেপালের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটিতে খেলতে পারেনি বাংলাদেশ। ওই ম্যাচে পাওয়া যায়নি দলের দুই তারকা ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরী ও শামিত সোমকে। ক্লাব ফুটবলে ব্যস্ত থাকার কারণে তখন আসতে পারেননি শামিত। হামজার আসার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলেছিলেন ইনজুরির কারণে।

বৃহস্পতিবারের ম্যাচটি হবে বাংলাদেশ ও নেপালের ৩১তম মোকাবিলা। আগের ৩০টিতে জয়ের পাল্লা বাংলাদেশেরই ভারি। ১৪ ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ। ড্র করেছে ৮টি ও হার ৮টিতে।

প্রস্তুতি নিয়ে হ্যাভিয়ের কাবরেরা বলেছেন, ‘দল ভালোভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। অবশেষে আমরা পুরো স্কোয়াড পেয়েছি। হামজা-শামিত দুইজনই এসেছেন। এখন সবাই প্রস্তুত। আমরা কয়েকটি চূড়ান্ত অনুশীলন সেশন করেছি। ভারত ম্যাচের আগে নেপালের বিপক্ষে খেলাটা আমাদের জন্য দারুণ এক পরীক্ষা হবে। আমরা অনেকদিন ধরে অনুশীলন করছি। আমাদের মূল লক্ষ্য ভারত ম্যাচ। তার আগে নেপালের ম্যাচটা জিততেই হবে। আমরা জয়ের মানসিকতা তৈরি করতে চাই। শেষ কয়েকটা ম্যাচ খুব কাছাকাছি ছিল, কিন্তু হয়নি। আমরা জয়ের ধারায় ফিরতে চাই। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তিন পয়েন্ট পাবই।’

নেপালের জন্যও এই ম্যাচটি অন্যরকম রোমাঞ্চকর। কারণ, এ ম্যাচ দিয়ে দলটি প্রথমবার বাংলাদেশের দুই সেরা তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরী ও শামিত সোমের সামনে পরতে যাচ্ছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর ম্যাচে বাংলাদেশের এই দুই তারকা ফুটবলার অনুপস্থিত ছিলেন।

