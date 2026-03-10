প্যাস্টেল গোলাপিতে মোহ ছড়ালেন সুহানা খান

প্যাস্টেল গোলাপিতে মোহ ছড়ালেন সুহানা খান
তারকাদের উপস্থিতি যেকোনো আয়োজনকে মুহূর্তেই অন্য এক আভায় রাঙিয়ে তোলে। আলোকিত সাজসজ্জা আর গ্ল্যামারের ভিড়ে যেন তৈরি হয় ছোটখাটো রেড কার্পেটের পরিবেশ। সম্প্রতি এক জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের আয়োজনে অতিথিদের ভিড়ে নজর কাড়েন বলিউডের তরুণ অভিনেত্রী সুহানা খান। আর সেই সন্ধ্যায় তার পরা প্যাস্টেল লেহেঙ্গা হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠানের অন্যতম আলোচিত ফ্যাশন মুহূর্ত।
এই বিশেষ আয়োজনের জন্য সুহানা বেছে নিয়েছিলেন খ্যাতনামা ফ্যাশন ডিজাইনার অনামিকা খান্নার নকশা করা একটি লেহেঙ্গা। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় কারুশিল্পকে সমসাময়িক ডিজাইনের সঙ্গে মেলানোর দক্ষতার জন্য অনামিকা খান্না দীর্ঘদিন ধরেই ফ্যাশন জগতে আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছেন। সুহানার পোশাকেও সেই স্বতন্ত্র নকশার ছাপ স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।
লেহেঙ্গার প্রধান রঙ ছিল কোমল ব্লাশ পিংক, যা পুরো সাজে এনে দিয়েছে মায়াবী ও রোমান্টিক আবহ। ব্লাউজে ছিল সুইটহার্ট নেকলাইন ও ছোট হাতার ডিজাইন। এর ওপর সূক্ষ্মভাবে বসানো বহুরঙা ফুলের সূচিকর্ম পোশাকটিকে করেছে আরও আকর্ষণীয়। লাইলাক, নীল, সবুজ ও আইভরি রঙের মিশ্রণে তৈরি এই নকশা যেন বসন্তের ফুলেল সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছে কাপড়ের ক্যানভাসে।
লেহেঙ্গার স্কার্ট অংশেও একই ধরনের ফুল ও লতার নকশা ছড়িয়ে ছিল। সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারির এই ধারাবাহিকতা পুরো পোশাককে দিয়েছে এক ধরনের শিল্পিত ছোঁয়া। পোশাকটি ছিল ভলিউমে হালকা, তবে চলাফেরার সময় স্কার্টের ভাঁজে তৈরি হচ্ছিল মৃদু দোল যা সাজে এনে দিয়েছে ভাসমান সৌন্দর্যের অনুভূতি। বড় কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানের আনন্দঘন পরিবেশে এমন পোশাক যেন আরও বেশি মানানসই হয়ে ওঠে।
এই প্যাস্টেল গোলাপি লেহেঙ্গার সঙ্গে সুহানা যোগ করেছিলেন উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটি দোপাট্টা। এক কাঁধে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ফেলা এই দোপাট্টায় ছিল সোনালি জরির সূক্ষ্ম কাজ এবং অলংকৃত বর্ডার। নরম গোলাপির সঙ্গে এই উজ্জ্বল হলুদের সংযোজন পুরো সাজে তৈরি করেছে দারুণ এক রঙের বৈচিত্র এবং রাজকীয় আভা।
এই লুকের স্টাইলিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন সেলিব্রিটি স্টাইলিস্ট অমি পাটেল। পোশাকের সঙ্গে তিনি বেছে নিয়েছিলেন পোলকি ঘরানার গয়না, যেখানে প্যাস্টেল রঙের পাথর বসানো ছিল। একটি স্টেটমেন্ট নেকলেস এবং মানানসই দুল মিলিয়ে সাজে এসেছে পরিপূর্ণতা।
চুলের সাজও ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ও মার্জিত। মাঝখান দিয়ে সিঁথি করে ঢেউখেলানো চুল খোলা রাখা হয়েছিল, আর তাতে যোগ করা হয়েছিল ছোট গোলাপি ফুলের ক্লিপ। মেকআপেও রাখা হয়েছিল ন্যাচারাল টোন, ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতাকে গুরুত্ব দিয়ে। একটি সাধারণ আংটি দিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে তার গোটা সাজ।
সব মিলিয়ে সুহানা খানের এই উপস্থিতি ছিল তরুণসুলভ আভিজাত্য আর কোমল সৌন্দর্যের দারুণ এক সমন্বয়। ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প, আধুনিক নকশা এবং পরিমিত স্টাইলিং এই তিনের মিলনে তার লেহেঙ্গা লুক যেন হয়ে উঠেছিল এক নিখুঁত ফ্যাশন মুহূর্ত।
জেএস/