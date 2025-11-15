  2. খেলাধুলা

‘গোল খাওয়া কোচিংয়ের সমস্যা না’ ক্যাবরেরার পাশে শামিত

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
‘গোল খাওয়া কোচিংয়ের সমস্যা না’ ক্যাবরেরার পাশে শামিত

সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় ফুটবল দলের হেড কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে দর্শক-সমর্থকদের মধ্যে। অনেকেই মনে করেন, কোচের ভুল ট্যাকটিসের কারণেই হামজা-শামিতদের মতো খেলোয়াড়দের নিয়েও পারছে না বাংলাদেশ।

তবে শামিত নিজে এমনটা মানতে নারাজ। বরং কোচকে প্রশংসায় ভাসালেন তিনি। জানালেন, আস্থা রাখার কথা।

কোচ সম্পর্কে শামিত বলেন, ‘আমার মনে হয় কোচ তো টিমের জন্য খুব ভালো। আমাদের জন্য স্ট্যান্ডার্ডটা হাই রাখছেন। তিনি একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করেছেন। আমি এসে যা দেখছি সবকিছু মোটামুটি ভালো স্ট্যান্ডার্ডে রাখছেন। কোচের ইনটেনশনটা ভালো আছে, ট্যাকটিকও ভালো। আর আমরা কোচকে বিশ্বাস করি। আমরা যদি কোচের প্ল্যান বাস্তবায়ন করতে পারি, জিততে পারবো। গোলগুলো যে খাচ্ছি, সেগুলো কখনো কখনো কোচিংয়ের কোনো সমস্যা না। ব্যক্তিগত ভুল হয়, দলগত ভুলও হয়। জাস্ট ভুলের মোমেন্ট, কনসেন্ট্রেশনের জিনিস।’

বাংলাদেশ তার পুরোনো রোগ থেকে বের হতে পারেনি, শেষ মিনিটে গোল হজম করা। নেপালের বিপক্ষেও তেমনটাই দেখা গেছে।

শেষ মিনিটে গোল হজম করা প্রসঙ্গে শামিত বলেছেন, ‘এটা নিয়ে আমরা ভুগছি। আপনাদের কষ্ট লাগছে, সমর্থকদের কষ্ট লাগছে। আমাদের আরো বেশি কষ্ট লাগছে। আমরা তো জিততে চাই আপনাদের জন্য। তাই আমরা কথা বলছি কিভাবে এই মোমেন্টাম ইমপ্রুভ করতে পারি। এখন ভুলগুলো বেশি হয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রতিপক্ষকে বেশি সুযোগ দিচ্ছি। খেয়াল রাখবো এই ভুলগুলো যেন না হয়। আমরা যেন ম্যাচটা (ভারতের বিপক্ষে) জিততে পারি।’

ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচে আগামী ১৮ নভেম্বর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

আরআই/এমএমআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।