ছুটিতে ওজন বাড়লেই বাদ, গার্দিওলার কড়া বার্তা
আপাতত বড়দিনের ছুটি চলছে বিশ্বজুড়ে। সেই ছুটির রেশ লেগেছে ফুটবলেও। তিনদিনের সেই ছুটির আগে ম্যানচেস্টার সিটির খেলোয়াড়দের কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছেন ক্লাবটির কোচ পেপ গার্দিওলা।
কঠোর অনুশীলন নীতির জন্য পরিচিত গার্দিওলা খেলোয়াড়দের জানিয়ে দিয়েছেন, ছুটি শেষে খেলোয়াড়দের নির্ধারিত ওজনসীমার মধ্যে ফিরতে হবে।
প্রিমিয়ার লিগের সবশেষ ম্যাচে ওয়েস্ট হ্যামকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। সেই ম্যাচ জেতার পর গার্দিওলা বলেন, ‘তিন দিনের ছুটি শেষে তারা কী অবস্থায় ফিরে আসে, সেটাই আমি দেখতে চাই। তারা খেতে পারে, কিন্তু আমি তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাই।’
তিনি আরও বলেন, ‘শনিবারের ম্যাচের আগে সবার ওজন মাপা হয়েছিল। সেখানে সবার ওজন নির্ধারিত সীমার মধ্যেই ছিল। তবে ছুটিতে যদি কারো ওজন ৩ কেজির বেশি বাড়ে তবে ২৭ ডিসেম্বর নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে তাকে দলে রাখা হবে না।’
অনুমান করে দেখুন একজন খেলোয়াড় যাকে সবাই ফিট বলে জানে। কিন্তু ছুটির পর যদি সে ৩ কেজি ওজন বাড়িয়ে আসে তবে তাকে ম্যানচেস্টারেই রেখে আশা হবে, নটিংহ্যামে যাবে না। এমনটা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন গার্দিওলা।
বড়দিনের আগে ও পরে কিছুটা বাড়তি ছুটি কাটানোর একটা ইচ্ছা সবার থাকে। সিটির খেলোয়াড়দের মাঝেও ছিল। তবে সেটি হতে দেননি গার্দিওলা।
বর্তমানে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় ম্যানচেস্টার সিটি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, শীর্ষে থাকা আর্সেনালের থেকে মাত্র দুই পয়েন্ট পিছিয়ে। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে ছয় ম্যাচে চারটি জয় নিয়ে সিটি অবস্থান করছে চতুর্থ স্থানে।
