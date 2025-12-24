নেইমারের হাঁটুতে সফল অস্ত্রোপচার, খেলতে পারবেন বিশ্বকাপ?
ব্রাজিল ও সান্তোসের ফরোয়ার্ড নেইমারের বাঁ হাঁটুতে সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মেনিস্কাস সারাতে আর্থ্রোস্কোপিক সার্জারি করা হয় বলে জানিয়েছে সান্তোস কর্তৃপক্ষ।
৩৩ বছর বয়সী এই তারকা ফুটবলার পুরো মৌসুমজুড়েই চোট নিয়ে খেলেছেন। কঠিন সময় পার করা সান্তোসকে ব্রাজিলের শীর্ষ লিগ থেকে অবনমন এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন নেইমার। মৌসুমের শেষ চার ম্যাচে হাঁটুর ব্যথা নিয়েই খেলেন তিনি এবং পাঁচটি গোল করে দলের টিকে থাকাকে নিশ্চিত করেন।
সান্তোস জানিয়েছে, ব্রাজিল জাতীয় দলের চিকিৎসকই নেইমারের এই অস্ত্রোপচারটি করেছেন। এর আগে একই চিকিৎসক ২০২৩ সালে নেইমারের পায়ের হাড় ভাঙা এবং এসিএল ছিঁড়ে যাওয়ার অস্ত্রোপচারও করেছিলেন।
এখন প্রশ্ন উঠছে, নেইমার কি ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন? যদিও এটা অনুমান করাই যায়, বিশ্বকাপ খেলার জন্যই আগেভাগে এই অস্ত্রোপচার করিয়েছেন নেইমার, যাতে করে সেরে উঠতে পারেন সময়মতো।
আগামী ১১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে যৌথভাবে আয়োজিত হবে ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। তার মানে প্রায় ছয় মাসের মতো সময় হাতে আছে। এর মধ্যে নেইমার ফিট হয়ে উঠলে বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন।
যদিও ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি পরিষ্কার জানিয়ে রেখেছেন, দলে ফিরতে হলে নেইমারকে শতভাগ ফিট হয়েই ফিরতে হবে। ফিটনেস ঠিক না থাকায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামতে পারেননি ব্রাজিলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা (১২৮ ম্যাচে ৭৯ গোল) নেইমার।
এমএমআর