টম ব্র্যাডি-রোনালদোকে পেছনে ফেলে শতাব্দীর সেরা ক্রীড়াবিদ মেসি!

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৪ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
টম ব্র্যাডি-রোনালদোকে পেছনে ফেলে শতাব্দীর সেরা ক্রীড়াবিদ মেসি!

একবিংশ শতাব্দীর সেরা ক্রীড়াবিদ কে? এ প্রশ্নে দীর্ঘদিন ধরেই ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে বিতর্ক চলে আসছে। ফুটবল, বাস্কেটবল, টেনিস কিংবা অ্যাথলেটিকস- প্রতিটি খেলায়ই রয়েছেন নিজ নিজ সময়ের কিংবদন্তিরা। তবে এবার সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে একটি প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং, যেখানে লিওনেল মেসি নির্বাচিত হয়েছেন ২১ শতকের সেরা ক্রীড়াবিদ হিসেবে।

কানাডার প্রভাবশালী ক্রীড়া সংবাদমাধ্যম লা জার্নাল ডি কুইবেক প্রকাশ করেছে একবিংশ শতাব্দীর সেরা ২৫ জন ক্রীড়াবিদ ও সাবেক ক্রীড়াবিদের তালিকা। সব ধরনের খেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে তৈরি এই র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছেন ইন্টার মিয়ামি ও আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের অধিনায়ক লিওনেল মেসি।

কেন শীর্ষে মেসি

আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী মেসি ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ জিতে নিজের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় অপূর্ণতা পূরণ করেন। সে সঙ্গে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে।

২০২৫ সালের ৬ ডিসেম্বর মেসির নেতৃত্বেই ইন্টার মিয়ামি জেতে তাদের ইতিহাসের প্রথম মেজর লিগ সকার (এমএলএস) শিরোপা। শুধু শিরোপাই নয়—তিনি জিতেছেন গোল্ডেন বুট, হয়েছেন এমভিপি, এমনকি টানা দ্বিতীয়বার এমভিপি পুরস্কারও অর্জন করেছেন। ইন্টার মিয়ামির সঙ্গে তার চুক্তি রয়েছে ২০২৮ সাল পর্যন্ত।

ইউরোপীয় ফুটবলেও মেসির অর্জন ঈর্ষণীয়। বার্সেলোনার হয়ে তিনি জিতেছেন ১০টি লা লিগা শিরোপা ও ৪টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, পাশাপাশি পিএসজির হয়ে কাটানো সময়ও ছিল আলোচিত। এসব অর্জনের সমন্বয়েই একবিংশ শতাব্দীর সেরা ক্রীড়াবিদের মুকুট উঠেছে তার মাথায়।

শীর্ষ তিনে কারা

এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন এনএফএলের কিংবদন্তি কোয়ার্টারব্যাক টম ব্র্যাডি, যিনি ক্যারিয়ারে ৭টি সুপার বোল জিতেছেন। তৃতীয় স্থানে আছেন সর্বকালের সবচেয়ে বেশি অলিম্পিক পদকজয়ী ক্রীড়াবিদ, সাবেক মার্কিন সাঁতারু মাইকেল ফেলপস— যার ঝুলিতে রয়েছে ২৮টি অলিম্পিক পদক।

এরপরের অবস্থানগুলোতে রয়েছেন টেনিস কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামস, স্প্রিন্ট রাজা উসাইন বোল্ট এবং এনবিএ তারকা লেব্রন জেমস।

রোনালদোর অবস্থান কোথায়

সবচেয়ে আলোচিত প্রশ্ন— মেসির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো কোথায়? পর্তুগিজ সুপারস্টার ও আল নাসরের অধিনায়ক রোনালদো এ তালিকায় রয়েছেন দশম স্থানে। তার আগে অবস্থান করছেন টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ, জিমন্যাস্টিকস সেনসেশন সিমোন বাইলস এবং প্রয়াত বাস্কেটবল কিংবদন্তি কোবি ব্রায়ান্ট।

কিংবদন্তি ও বর্তমান তারকাদের সমন্বয়

এই র‍্যাংকিংয়ে স্থান পেয়েছেন খেলাধুলার নানা শাখার মহাতারকারা। ফর্মুলা ওয়ানের কিংবদন্তি মাইকেল শুমাখার, টেনিসের দুই মহানায়ক রাফায়েল নাদাল ও রজার ফেদেরার, এনবিএ তারকা স্টিফেন কারি, এফ–ওয়ানের বর্তমান রাজা লুইস হ্যামিল্টন, এনএফএলের নতুন প্রজন্মের আইকন প্যাট্রিক মাহোমস—সবারই জায়গা হয়েছে এই সম্মানজনক তালিকায়।

সম্পূর্ণ তালিকা (শীর্ষ ২৫)

লিওনেল মেসি (ফুটবল-আর্জেন্টিনা)
টম ব্র্যাডি (এনএফএল-যুক্তরাষ্ট্র)
মাইকেল ফেলপস (সাঁতার-যুক্তরাষ্ট্র)
সেরেনা উইলিয়ামস (টেনিস-যুক্তরাষ্ট্র)
উসাইন বোল্ট (অ্যাথলেটিকস-জ্যামাইকা)
লেব্রন জেমস (বাস্কেটবল-যুক্তরাষ্ট্র)
নোভাক জকোভিচ (টেনিস-সার্বিয়া)
সিমোন বাইলস (জিমন্যাস্টিকস-যুক্তরাষ্ট্র)
কোবি ব্রায়ান্ট (বাস্কেটবল-যুক্তরাষ্ট্র)
ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো (ফুটবল-পর্তুগাল)
টাইগার উডস (গলফ-যুক্তরাষ্ট্র)
রজার ফেদেরার (টেনিস-সুইজারল্যান্ড)
রাফায়েল নাদাল (টেনিস-স্পেন)
স্টিফেন কারি (বাস্কেটবল-যুক্তরাষ্ট্র)
লুইস হ্যামিল্টন (ফর্মুলা ১-যুক্তরাজ্য)
কেটি লেডেকি (সাঁতার-যুক্তরাষ্ট্র)
ফ্লয়েড মেওয়েদার (বক্সিং-যুক্তরাষ্ট্র)
সিডনি ক্রসবি (হকি-কানাডা)
মিকায়েল কিংসবুরি (ফ্রিস্টাইল স্কিইং-কানাডা)
মাইকেল শুমাখার (ফর্মুলা ১-জার্মানি)
শোহেই ওতানি (বেসবল-জাপান)
মিকায়েলা শিফরিন (স্কিইং-যুক্তরাষ্ট্র)
প্যাট্রিক মাহোমস (এনএফএল-যুক্তরাষ্ট্র)
আলেক্সান্ডার ওভেচকিন (হকি-রাশিয়া)
মার্তা ভিয়েরা দা সিলভা (ফুটবল-ব্রাজিল)

