‘বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার ভারসাম্যই বদলে দিতে পারেন মেসি’
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপকে ঘিরে ধীরে ধীরে উত্তাপ বাড়ছে ফুটবল বিশ্বে। আগামী ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকপের এই মহাযজ্ঞ। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শিরোপা রক্ষার মিশনে নামবে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। তবে এখনও পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে মেসির অংশগ্রহণ নিশ্চিত নয়। মেসির এই অনিশ্চয়তাকেই বড় করে দেখছেন জার্মান ফুটবল তারকা থমাস মুলার।
আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি ইতোমধ্যে খেলেছেন পাঁচটি বিশ্বকাপ। তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছে সর্বশেষ আসর, ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে। যেখানে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ৩৬ বছর পর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় আলবিসেলেস্তেরা।
তবে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে মেসি এখনো নিশ্চিত কিছু বলেননি। বারবারই তিনি জানিয়েছেন, নিজের শারীরিক অবস্থা ও ফিটনেস বিবেচনা করে দিনে দিনে সিদ্ধান্ত নেবেন।
এ প্রসঙ্গে ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসের তারকা ও জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার থমাস মুলার স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, ‘মেসি খেললে আর্জেন্টিনার শক্তির ভারসাম্যই বদলে যেতে পারে।’
ম্যাজেন্টা টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মুলার বলেন, ‘আমার দৃষ্টিতে আর্জেন্টিনা এই মুহূর্তে শিরোপার অন্যতম বড় দাবিদার। যদি মেসি সেখানে থাকে, তাহলে সেটি নিঃসন্দেহে দারুণ একটি প্রকল্প হবে। তবে একই সঙ্গে সেটি দলের পুরো ভারসাম্য বদলে দিতে পারে- ভালো বা খারাপ, দুইভাবেই।’
মুলারের এই মন্তব্য হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ মেসির বিপক্ষে তার অভিজ্ঞতা বিশাল। দু’জন মুখোমুখি হয়েছেন ১১ বার, যেখানে ৭ বার জয়ী হয়েছেন মুলার, আর মেসি জিতেছেন ৪ বার।
মেসি–মুলার দ্বৈরথে জার্মান তারকার কিছু স্মরণীয় জয় রয়েছে। ২০১৪ বিশ্বকাপ ফাইনাল, যেখানে জার্মানি ১-০ গোলে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১০ বিশ্বকাপ, দক্ষিণ আফ্রিকায় আর্জেন্টিনাকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে জার্মানি। ২০২০ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, বার্সেলোনার বিপক্ষে বায়ার্ন মিউনিখের ঐতিহাসিক ৮-২ গোলের ম্যাচ
তবে সাম্প্রতিক স্মৃতিতে মেসির জয়ও আছে। গত ৬ ডিসেম্বর, চেজ স্টেডিয়ামে ইন্টার মিয়ামি ৩-১ গোলে ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসকে হারিয়ে ক্লাবটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এমএলএস শিরোপা জয় করে, যেখানে মুলার ছিলেন পরাজিত দলে।
মেসি যদি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলেন, তাহলে তিনি হবেন ফুটবল ইতিহাসের মাত্র দ্বিতীয় খেলোয়াড়, যিনি ছয়টি বিশ্বকাপে অংশ নেবেন। তার আগে এই কীর্তি রয়েছে শুধু ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর।
মুলারের মতে, মেসির উপস্থিতি আর্জেন্টিনাকে আরও ভয়ংকর করে তুলতে পারে, আবার বয়স ও ফিটনেসের বিষয়টি দলের কৌশলে প্রভাব ফেলতেও পারে।
জার্মান জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়া মুলার ২০২৬ বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে নিজের দেশকেও সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, ‘প্রথম লক্ষ্য অবশ্যই গ্রুপ পর্ব পেরুনো। নামগুলো দেখলে মনে হয় সেটা করতেই হবে।’
তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, কুরাসাও সম্পর্কে তার খুব বেশি ধারণা নেই। পাশাপাশি আইভরি কোস্ট আফ্রিকার চ্যাম্পিয়ন এবং ইকুয়েডর দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইয়ে রানার্সআপ- তাই কোনো দলকেই হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই।
বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার গ্রুপ ও ম্যাচ সূচি
২০২৬ বিশ্বকাপে গ্রুপ ‘জে’তে পড়েছে আর্জেন্টিনা। তাদের প্রতিপক্ষ- অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া, জর্ডান।
আর্জেন্টিনার ম্যাচ সূচি
১৬ জুন: আলজেরিয়ার বিপক্ষে (মঙ্গলবার)
২২ জুন: অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে (সোমবার)
২৬ জুন: জর্ডানের বিপক্ষে (শুক্রবার)
আইএইচএস/