সাফ ফুটসাল খেলতে ২ জানুয়ারি থাইল্যান্ড যাচ্ছেন রাহবার-সাবিনারা

সাফ ফুটসাল খেলতে ২ জানুয়ারি থাইল্যান্ড যাচ্ছেন রাহবার-সাবিনারা
সাফ ফুটসাল দক্ষিণ এশিয়ার টুর্নামেন্ট হলেও প্রথম আসর আয়োজন হতে যাচ্ছে থাইল্যান্ডে। আগামী ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি শুরু হবে সাফ নারী ও পুরুষ ফুটসাল। বাংলাদেশ দুই বিভাগেই অংশ নিচ্ছে। টুর্নামেন্ট শুরুর ১১ দিন আগে বাংলাদেশের দল দুটি থাইল্যান্ড যাবে বলে বৃহস্পতিবার জাগো নিউজকে জানিয়েছেন দল দুটির ম্যানেজার মো. ইমরানুর রহমান।
বাফুফে এরই মধ্যে দল দুটি চূড়ান্ত করেছে। পুরুষ ফুটসাল দলের অধিনায়ক করা হয়েছে রাহবার ওয়াহেদ খানকে এবং নারী ফুটসাল দলের অধিনায়ক করা হয়েছে সাবিনা খাতুনকে।
সাবিনা খাতুন দেশের নারী ফুটবলের উজ্জ্বল এক নাম। গত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের পর কোচ পিটার বাটলারের বিপক্ষে খেলোয়াড়দের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয় দলের জায়গা হারিয়েছেন সাতক্ষীরার এই গোলমেশিন। এবার তার নেতৃত্বে আরেকটি ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশের নারী ফুটবল। সাবিনার অধিনায়কত্বে প্রথম নারী সাফে খেলবে বাংলাদেশ।
পুরুষ দল চূড়ান্ত করা হয়েছে ১৬ সদস্যের। আর নারী দল ১৫ সদস্যের। নারী দলের তিন সহকারী অধিনায়ক মনোননীত করা হয়েছে মাতসুশিমা সুমাইয়া, মাসুরা পারভীন ও কৃষ্ণা রানী সরকারকে। পুরুষ দলের তিন সহকারী অধিনায়ক ইনতিসার মোস্তাফা, মো. তুহিন ও কাজী ইব্রাহিমকে।
নারীদের চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ১৫ জানুয়ারি ভারতের বিপক্ষে। দ্বিতীয় ম্যাচ ১৭ জানুয়ারি ভুটান, তৃতীয় ম্যাচ ১৯ জানুয়ারি নেপাল, ২১ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কা, ২৩ জানুয়ারি পাকিস্তান এবং ২৫ জানুয়ারি মালদ্বীপের বিপক্ষে।
পুরুষ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ভারতের বিপক্ষে ১৪ জানুয়ারি। পরের ম্যাচগুলো ১৬ জানুয়ারি মালদ্বীপ, ১৮ জানুয়ারি ভুটান, ২০ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কা, ২২ জানুয়ারি পাকিস্তান ও ২৪ জানুয়ারি নেপালের বিপক্ষে।
আরআই/এমএমআর