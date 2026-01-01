  2. খেলাধুলা

‘দ্বন্দ্বের জেরে’ চেলসি ছাড়লেন হেড কোচ মারেস্কা

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
‘দ্বন্দ্বের জেরে’ চেলসি ছাড়লেন হেড কোচ মারেস্কা

রোববার ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। তার আগেই এনজো মারেস্কার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হলো চেলসির। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে, চেলসি ও হেড কোচ এনজো মারেস্কা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে মারেস্কার ১৮ মাসের অধ্যায় শেষ হলো এমন এক সময়ে, যখন প্রিমিয়ার লিগে শেষ সাত ম্যাচে মাত্র একটি জয় পেয়েছে চেলসি। বর্তমানে লিগ টেবিলে পাঁচ নম্বরে রয়েছে দলটি। তবে ইএসপিন-এর সূত্র জানিয়েছে, ফলাফলের চেয়েও বড় কারণ ছিল ক্লাবের শীর্ষ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মারেস্কার সম্পর্কের অবনতি।

চেলসির সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে সরাসরি ‘বরখাস্ত’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, ‘এনজো এবং ক্লাব দু’পক্ষই মনে করে, পরিবর্তনই এই মৌসুমে দলকে সঠিক পথে ফেরানোর সবচেয়ে ভালো সুযোগ।’

সূত্রের দাবি, ক্লাব মালিকপক্ষের প্রতি মারেস্কার প্রকাশ্য অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছিল, যা কর্তৃপক্ষের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গত মাসে এভারটনের বিপক্ষে ২-০ জয়ের আগে তিনি নিজের সময়টিকে ‘সবচেয়ে খারাপ ৪৮ ঘণ্টা’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। যদিও সে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে তিনি বারবার অস্বীকৃতি জানান।

ইএসপিএন জানিয়েছে, এটি কোনো এককালীন ঘটনার ফল নয়, বরং কাজের পরিবেশ নিয়ে দীর্ঘদিনের অস্বস্তির প্রতিফলন। এমনকি মারেস্কার কিছু প্রকাশ্য মন্তব্য তার নিজস্ব কোচিং স্টাফকেও বিস্মিত করেছিল।

ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে রোববারের ম্যাচে কে ডাগআউটে থাকবেন, তা এখনও নিশ্চিত করেনি চেলসি। তবে প্রিমিয়ার লিগে মারেস্কার নিষেধাজ্ঞার সময় দায়িত্ব পালন করা উইলি কাবালেরো অস্থায়ীভাবে দল পরিচালনা করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দীর্ঘমেয়াদে কোচ হিসেবে ফ্রান্সের ব্লুকো মালিকানাধীন ক্লাব স্ট্রাসবুর্গের বর্তমান কোচ লিয়াম রোজেনিয়রকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে ক্রিস্টাল প্যালেসের অলিভার গ্লাসনার এই দৌড়ে নেই বলে জানিয়েছে সূত্র।

মারেস্কার শেষ ম্যাচ ছিল মঙ্গলবার এএফসি বোর্নমাউথের বিপক্ষে ২-২ ড্র। ম্যাচ শেষে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে দর্শকদের দুয়োধ্বনির মুখে পড়ে দলটি।

কোল পামারকে বদলি করার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ সমর্থকরা মারেস্কার উদ্দেশে ‘তুমি জানো না তুমি কী করছ’ বলে স্লোগান দেন। এরপর তিনি ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনেও হাজির হননি; ক্লাব তখন জানায়, মারেস্কা অসুস্থ ছিলেন।

২০২৪ সালের জুলাইয়ে চেলসির দায়িত্ব নেওয়া মারেস্কা তার প্রথম মৌসুমেই দলকে চ্যাম্পিয়নস লিগে ফেরান, প্রিমিয়ার লিগে চতুর্থ স্থান অর্জনের মাধ্যমে। পাশাপাশি তিনি কনফারেন্স লিগ ও ক্লাব বিশ্বকাপ জেতান চেলসিকে।

মারেস্কার চুক্তি ছিল ২০২৯ সাল পর্যন্ত, সঙ্গে অতিরিক্ত এক বছরের অপশন। যদিও ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে ভবিষ্যৎ যোগসূত্র নিয়ে গুঞ্জন থাকলেও, সিটি কর্তৃপক্ষ এটিকে নিছক জল্পনা বলেই দেখছে, কারণ সেখানে বর্তমানে কোনো কোচিং শূন্যপদ নেই।

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।