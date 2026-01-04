  2. খেলাধুলা

গাম্বিয়ান পা ওমর বাবু বড় স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ফর্টিস এফসিকে

প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
ফর্টিস এফসিতে খেলা পা ওমর বাবু (গোল চিহ্নিত)

মরক্কোর ক্লাব এসসি মোহামেদিয়া ছেড়ে পা ওমর বাবু যখন বাংলাদেশ ফুটবল লিগের ক্লাব ফর্টিস এফসিতে নাম লেখান তখন তার বয়স ২৩ বছর। গাম্বিয়ান এ ফরোয়ার্ড ফর্টিসের শীর্ষ লিগে ওঠার বছর দ্বিতীয় লেগ থেকেই সঙ্গী।

নতুন এই ক্লাবটির ঘরের ছেলেই হয়ে গেছেন পা ওমর বাবু। ফর্টিসের হয়ে চতুর্থ মৌসুমে ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার ক্লাবটিকে দেখাচ্ছেন বড় স্বপ্ন। চলমান বাংলাদেশ ফুটবল লিগে এই প্রথম ফর্টিস যে মোহামেডান ও আবাহনীর মতো দলকে পেছনে ফেলে বসুন্ধরা কিংসের সাথে শিরোপার জয়ে টক্কর দিচ্ছে তার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান এই আফ্রিকান ফুটবলারের।

২০২১-২২ মৌসুমে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ (বিসিএল) জিতে পেশাদার ফুটবলের শীর্ষ লিগে নাম লিখিয়েছিল ক্লাবটি। প্রথম তিন আসরে ফর্টিস মিডিওকার দল হিসেবেই লিগে একটা সম্মানজনক অবস্থানে থেকেছে। এই প্রথম ক্লাব কর্মকর্তা, কোচ আর খেলোয়াড়দের চোখেমুখে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন।

শনিবার শেষ হওয়া লিগের প্রথমার্ধে ফর্টিস ১৮ পয়েন্ট নিয়ে বসুন্ধরা কিংসের সমান্তরালে। দুই দলের পয়েন্ট সমান হলেও গোলে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ফর্টিস। দ্বিতীয় পর্বে পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে চ্যাম্পিয়ন ফাইট ভালোভাবেই দিতে পারবে তারা।

৯ ম্যাচের পাঁচটি জিতে তিনটি ড্র করে ফর্টিস হেরেছে মাত্র এক ম্যাচ। আগের তিন আসরে ফর্টিস কখনোই পাঁচের ওপরে থেকে লিগ শেষ করতে পারেনি। অভিষেক আসরে টেবিলের সাতে থেকে লিগ শেষ করেছিল। দ্বিতীয় আসরে অবস্থান ছিল পাঁচে এবং সর্বশেষ গত মৌসুমে ছয়ে।

এবারই ক্লাবটি প্রথম থেকেই লড়াইয়ের একটা মেজাজ নিয়ে মাঠে নেমেছে এবং প্রথম থেকেই পয়েন্ট টেবিলের ওপরের দিকে থেকে এগিয়ে চলছে। ভালো একটা সম্ভাবনা নিয়ে ক্লাবটি শুরু করতে পারবে দ্বিতীয় রাউন্ড।

চ্যাম্পিয়ন মোহামেডানকে হারিয়ে লিগ শুরু করা ফর্টিস প্রথম পর্ব শেষ করেছে পিডব্লিউডিকে হরিয়ে। মাঝের ৭ ম্যাচের মধ্য হেরেছে শুধু বসুন্ধরা কিংসের কাছে। মোহামেডান, পিডব্লিউডি ছাড়াও ফর্টিস জিতেছে আরমবাগ, রহমতগঞ্জ ও ফকিরেরপুলের বিপক্ষে। ফর্টিস এফসি তিন ম্যাচ ড্র করেছে পুলিশ, আবাহনী ও মোহামেডানের বিপক্ষে।

Omar Babu

পা ওমর বাবু ৯ ম্যাচে ৬ গোল করে দলকে যেমন রেখেছন শিরোপা লড়াইয়ে তেমন নিজেকেও ভালোভাবে টিকিয়ে রেখেছেন সর্বাধিক গোলদাতা পুরস্কার জেতার সম্ভাব্য তালিকায়। তার সামনে আছেন কেবল বসুন্ধরা কিংসের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ডরিয়েলটন ও আবাহনীর মালির ফরোয়ার্ড সোলেমান দিয়াবাতে।

মোহামেডানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে জয়ে পুরো অবদান পা ওমর বাবুর। চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে তিনি করেছে জোড়া গোল। প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচে পিডব্লিউডির বিপক্ষে জয়ের ম্যাচে দুই গোলের একটি করেছেন এই পা ওমর বাবু। এ ছাড়া তার কল্যাণে ব্রাদার্সের বিপক্ষে জিতেছে ফর্টিস।

ফুটবলের এই মৌওসুমে বড় ক্লাবগুলো ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারছে না। পারিশ্রমিক নিয়ে বলতে গেলে সব ক্লাবেই চলছে ঝামেলা। কিংসের দুই ফুটবলার তো দল ছেড়েই চলে গেছেন। মোহামেডানেও মাঝেমধ্যে খেলোয়াড়রা বিদ্রোহ করেন বেতনের দাবিতে। আর্থিক ও সাংগঠনিক সংকটের এমন চিত্র অবশ্য ছুঁতে পারে না ফর্টিসকে। দেশি-বিদেশি খেলোয়াড়দের নিয়মিত বেতন দিয়ে দিচ্ছে, ভালো করলে দেওয়া হয় বোনাসও।

এই যেমন কিংসের সাথে যৌথভাবে শীর্ষে থেকে প্রথম পর্ব শেষ করায় ফুটবলারদের ১০ লাখ টাকা বোনাস দিয়েছে ক্লাবটির কর্মকর্তারা। এসবই দলের খেলোয়াড়দের মাঠে পারফম্যান্স করতে অনুপ্রাণিত করছে।

ফুটবল অঙ্গনের অনেকেরই চাওয়া নতুন কোনো ক্লাব যদি চ্যাম্পিয়ন ফাইটে থাকে এবং চ্যাম্পিয়ন হয় তাহলে লিগ আরো জমবে। শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করায় মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে মোহামেডান, আবাহনী ও কিংসের মধ্যে। এক সময়ের তৃতীয় শক্তি ব্রাদার্স এখন আর নিজেদের ঐতিহ্যের সাথে তাল মেলাতে পারেনি। তাই তিন জায়ান্টকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো ফর্টিসকেই নতুন শক্তি মনে করছেন অনেকে।

