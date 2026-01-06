ছয় সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে ম্যানসিটি তারকা

ছয় সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে ম্যানসিটি তারকা
ম্যানচেস্টার সিটির রক্ষণভাগে চোটের সমস্যা আরও বাড়লো। কোচ পেপ গার্দিওলা নিশ্চিত করেছেন, হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে পর্তুগিজ ডিফেন্ডার রুবেন দিয়াজ অন্তত ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকবেন।
আগেই সিটি দলে বড় ধাক্কা লেগেছিল। ক্রোয়েশিয়ান ডিফেন্ডার জস্কো জিভারদিওল ভাঙা শিন বোনের কারণে এ সপ্তাহেই অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে যাবেন। তার মানে দীর্ঘ সময়ের জন্য তাকেও পাচ্ছে না গার্দিওলার দল।
চেলসির বিপক্ষে গত রোববার ১–১ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ইনজুরির কারণে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন দিয়াজ। একই ম্যাচে জিভারদিওলও চোট পান। ব্রাইটনের বিপক্ষে বুধবার ইত্তিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যাচের আগে গার্দিওলা জানিয়েছেন, দিয়াজের সেরে উঠতে এক মাসেরও বেশি সময় লাগবে।
এদিকে জন স্টোনসও এখনও অনুপস্থিত। আগস্টের পর প্রিমিয়ার লিগে তিনি মাত্র একটি ম্যাচে শুরুর একাদশে খেলতে পেরেছেন।
দলের পরিস্থিতি নিয়ে আশাবাদী গার্দিওলা বলেন, ‘আমাদের যে মানসিকতা আছে, তা দিয়ে আমরা এই সময়টা সামাল দিতে পারব। কখনও কখনও এমন হয়। জস্কো, রুবেন ও জন— সবার দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। আমি খুবই ইতিবাচক এবং আত্মবিশ্বাসী যে আমরা এই সময় পার করে যাব।’
রক্ষণভাগে খেলোয়াড় সংকটের কারণে জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে নতুন ডিফেন্ডার নেওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ক্রিস্টাল প্যালেসের সেন্টার-ব্যাক মার্ক গুয়েহিকে দলে ভেড়ানোর কথা ভাবছে সিটি। গুয়েহি আগামী মৌসুমের শেষে প্যালেসের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ করবেন। গত গ্রীষ্মে লিভারপুলে যোগ দেওয়ারও কাছাকাছি গিয়েছিলেন তিনি।
এছাড়া বোর্নমাউথের ফরোয়ার্ড আঁতোয়াঁ সেমেনিওকেও দলে টানার ব্যাপারে আগ্রহী সিটি। তার চুক্তিতে থাকা ৬৫ মিলিয়ন পাউন্ড রিলিজ ক্লজ সক্রিয় করার ইঙ্গিত দিয়েছে ক্লাবটি।
তবে জানুয়ারিতে বড় অঙ্কের দলবদল নিয়ে গার্দিওলা সতর্ক। তিনি বলেন, ‘হয়তো জানুয়ারিতে কিছু হতে পারে, তবে বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। গত মৌসুমের মতো চার-পাঁচজন খেলোয়াড় আমরা কিনতে যাচ্ছি না।’
