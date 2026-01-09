  2. খেলাধুলা

পয়েন্ট হারিয়ে ব্যবধান কমানোর সুযোগ হাতছাড়া এসি মিলানের

প্রকাশিত: ১১:৪৭ এএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
ঘরের মাঠে জেনোয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে সিরিআর শীর্ষে থাকা ইন্টার মিলানের সঙ্গে ব্যবধান কমানোর সুযোগ হাতছাড়া করেছে এসি মিলান।

বৃহস্পতিবার সান সিরোতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মিলান শেষ মুহূর্তে সমতা ফেরালেও হার এড়াতে বেশ ভাগ্যবান ছিল। কারণ, যোগ করা সময়ে জেনোয়া একটি পেনাল্টি মিস না করলে রোসোনেরিরা ম্যাচটি হেরে বসতে পারত।

এই ড্রয়ের ফলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মিলান শীর্ষস্থানীয় ইন্টার মিলানের থেকে তিন পয়েন্ট পিছিয়েই রইল। বুধবার পারমার মাঠে ইন্টার ২-০ গোলে জয় পেয়েছিল।

মিলান কোচ মাসিমিলিয়ানো আলেগ্রি নিজের ২০০তম ম্যাচ উপলক্ষে জয় দিয়ে দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছিলেন। ম্যাচের শুরুতেই সেই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচের ক্রস থেকে মাথা লাগানো মাত্তেও গাব্বিয়ার শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে।

খেলার ধারার বিপরীতে ২৮তম মিনিটে এগিয়ে যায় জেনোয়া। রুস্লান মালিনোভস্কির দারুণ ক্রসে কাছ থেকে বল জালে পাঠান লোরেঞ্জো কলম্বো। মিলান থেকে ধারে খেলতে আসা ২৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড গোলের পর উদযাপন না করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করেন।

৫৯তম মিনিটে পুলিসিচের একটি গোল বাতিল করে দেন ভিএআর। কারণ বলটি মাথা নয়, তার হাত ছুঁয়ে জালে গিয়েছিল বলে রায় দেওয়া হয়।

ম্যাচের শেষদিকে নাটকীয়তা চরমে ওঠে। প্রথমে কর্নার থেকে রাফায়েল লেয়াঁওয়ের হেডে সমতায় ফেরে মিলান। কিছুক্ষণ পরেই জেনোয়া পেনাল্টি পায়, যখন মিলানের ডিফেন্ডার দাভিদে বার্তেসাগি বক্সের ভেতরে মিকায়েল এলার্টসনকে ফেলে দেন।

তবে সেই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন নিকোলায়ে ক্লাউদিউ স্টানচিউ। তার নেওয়া পেনাল্টি গোলবারের ওপর দিয়ে বাইরে চলে যায়।

এই ড্রয়ের ফলে জেনোয়ার জয়ের খরা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচ ম্যাচে। তারা অবনমন অঞ্চলের ঠিক তিন পয়েন্ট ওপরে অবস্থান করছে।

