বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সিরিজে খেলবে ব্রাজিল-ফ্রান্সসহ আরও দুই দল

প্রকাশিত: ০৯:২৫ এএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
ফিফা বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দলগুলো প্রস্তুত করছে নিজেদেরকে। এক দলের একেকরকম প্রস্তুতির নিয়ম। আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় হতে যাওয়া এই আসরে প্রস্তুতি হিসেবে প্রীতি ম্যাচের সিরিজ খেলবে ৪ দেশ।

‘রোড টু ২৬’ সিরিজে অংশ নেবে ব্রাজিল, ক্রোয়েশিয়া, ফ্রান্স ও কলম্বিয়া। আগামী মার্চে মার্চে যুক্তরাষ্ট্রে হবে সিরিজটি। গতকাল বৃহস্পতিবার সিরিজের এই ম্যাচগুলোর দিন-তারিখ ঘোষণা করেছে সংশ্লিষ্ট দেশের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনগুলো।

যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো এবং ওয়াশিংটন ডিসি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচগুলো ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতির সময়।

সূচি অনুযায়ী সিরিজে ব্রাজিল ও ফ্রান্স মুখোমুখি হবে আগামী ২৬ মার্চ ম্যাসাচুসেটসের ফক্সবরোয় জিলেট স্টেডিয়ামে। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত দুইটায়।

পরদিন ক্রোয়েশিয়া মুখোমুখি হবে কলম্বিয়ার ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে অরল্যান্ডোর ক্যাম্পিং ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়ামে।

কলম্বিয়া ও ফ্রান্সের মাচটি ২৯ মার্চ। ল্যান্ডোভার মেরিল্যান্ডের নর্থওয়েস্ট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি। বাংলাদেশ সময় রাত একটায় মাঠে গড়াবে ম্যাচটি। ১ এপ্রিল ভোর ৬টায় অরল্যান্ডোতে ব্রাজিল-ক্রোয়েশিয়া ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে সিরিজ।

