বিশ্বকাপ ভাবনায় আর্জেন্টিনা, মেসির সঙ্গে কথা বলেছেন স্কালোনি
কোচ হিসেবে জিতেছেন সকল শিরোপা। দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে চলা আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের খরাও মিটিয়েছেন লিওনেল স্কালোনি। তার অধীনে একটি বিশ্বকাপ ও দুটি মহাদেশীয় শিরোপা জিতেছে আলবিসেলেস্তেরা। এরপরও তিনি জানেন, এই বছরটা আবারও নিজেকে প্রমাণ করতে হবে।
বিশ্বকাপকে সামনে রেখে তাই প্রতিপক্ষদের মূল্যায়ন শুরু করে দিয়েছেন তিনি ইতোমধ্যেই। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আর্জেন্টিনাকে এবারও টপ ফেবারিট হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তাই অঘটন এড়িয়ে সেরা অবস্থানে যেতে হবে চ্যাম্পিয়নদের।
আর্জেন্টাইন ফুটবল ফেডারেশনের (এএফএ) প্ল্যাটফর্ম এএফএ স্টুডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্কালোনি বলেন, ‘আলজেরিয়া খুবই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, তারা দুর্দান্ত আফ্রিকান কাপ খেলছে। জর্ডান সম্পর্কে আমরা খুব বেশি জানতাম না, কিন্তু আরব কাপেই তাদের দারুণ পারফরম্যান্স দেখেছি। আর অস্ট্রিয়াকে আমরা সবাই জানি কতটা জটিল প্রতিপক্ষ। তাদের কোচ হাই প্রেসিং পছন্দ করেন এবং তারা নিজেদের বাছাইপর্বের গ্রুপ জিতেছে। বিশ্বকাপের এই গ্রুপটা কঠিন হবে।’
এখন পর্যন্ত অবসর না নেওয়ায় লিওনেল মেসি যে বিশ্বকাপে খেলবেন তা ধরেই নিয়েছেন সমর্থকরা। তবে এখনও এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি কিছুই। তবে সস্প্রতি মেসির সঙ্গে আলাপ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্কালোনি। তিনি বলেন, ‘আমি মেসির সঙ্গে কথা বলেছি। আমার ইচ্ছা দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ের সঙ্গেই কথা বলার, যাতে তারা আমার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পারে। এখনও ছয় মাস সময় আছে, এই সময়ে পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে তা তাদের জানা জরুরি।’
স্কালোনি আরও যোগ করেন, ‘যারা লিওকে চেনে, তারা জানে সে কখনোই ঢিলেমি দেয় না। সে সব সময় মাঠে থাকতে ও জিততে চায়। সতীর্থদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই সে সব সময় জাতীয় দলের সঙ্গে খেলুক, যেখানেই হোক না কেন। আমরা বিশ্বকাপ নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো কথা বলিনি, তবে সব সময়ই দলের মঙ্গলের কথাই ভাববো।’
বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনার জন্য বড় পরীক্ষা হতে যাচ্ছে মার্চে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফিনালিসিমা। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ স্পেন। ইউরোপের দলটিও বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার। এ প্রসঙ্গে স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের প্রতি নিজের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কথাও জানান স্কালোনি।
আর্জেন্টাইন কোচ বলেন, ‘লুইস দে লা ফুয়েন্তে আমার কোচিং কোর্সের শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাদের সবার সঙ্গে দারুণ ব্যবহার করেছেন, তাই তার প্রতি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা রয়েছে। সে যেভাবে কাজ করছে, তাতে আমি খুশি। যদিও আমরা তাদের বিপক্ষে খেলবো, তবু আমার হৃদয়ের একটা অংশ স্পেনের সঙ্গে আছে, সেখানে কাটানো বছরগুলোর জন্য, আমার স্ত্রীর কারণে। ম্যাচটা ভীষণ লড়াইপূর্ণ হবে, তবু আমি তাদের জন্যও খুশি হবো।’
আইএন