চোটে ছিটকে গেলেন রিশাভ, সুযোগ পেলেন কে?

চোট যেন পিছুই ছাড়তে চাইছে না রিশাভ পান্তের। অনুশীলনে বলের আঘাতে ঘরের মাঠে আজ (১১ জানুয়ারি) থেকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন তিনি। সিরিজ শুরুর আগের দিন স্কোয়াড থেকে ছিটকে যেতে হলো তাকে।
গতকাল শনিবার বিকালে বরোদার ভিসিএ স্টেডিয়ামে অনুশীলনের সময় একটি ডেলিভারিতে আঘাত পান পান্ত। ওয়ানডে দলে লোকেশ রাহুল থাকায় সিরিজের প্রথম ম্যাচে জরুরি ভিত্তিতে কাউকে প্রয়োজন না হলেও সিরিজের বাকি ম্যাচগুলোর জন্য দলে ডাকা হয়েছে ধ্রুব জুড়েলকে।
সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, দলের ফিজিও ও চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করে দেখেন এবং তিন ম্যাচের সিরিজে খেলার মতো অবস্থায় তিনি নেই বলে মত দেন।
এক বিবৃতিতে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই জানিয়েছে, ‘শনিবার বিকেলে বরোদার ভিসিএ স্টেডিয়ামে ভারতের অনুশীলন সেশনের সময় নেটে ব্যাটিং করার সময় পান্ত তার ডান পাশের পেটের দিকের অংশে হঠাৎ তীব্র অস্বস্তি অনুভব করেন।’
বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, ‘তৎক্ষণাৎ তাকে এমআরআই স্ক্যানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিসিসিআই মেডিকেল টিম তার ক্লিনিক্যাল ও রেডিওলজিক্যাল ফলাফল নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পান্তের ডান পাশে সাইড স্ট্রেইন (অব্লিক মাসল টিয়ার) ধরা পড়েছে এবং তাই তাকে ওয়ানডে সিরিজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।’
অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা জুড়েল রাহুলের জায়গায় দলে সুযোগ পাচ্ছেন। তার সাম্প্রতিক ফর্মও ভালো—শেষ সাতটি লিস্ট এ ইনিংসে ছয়বার ৫০-এর বেশি রান করেছেন, যার মধ্যে দুই ইনিংস সেঞ্চুরি। এটি গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ১৪, ১৩, ০ ও ২ রানের খারাপ খেলার পর তার ফর্মে ফেরার প্রমাণ।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের ১৫ সদস্যের স্কোয়াড
শুভমান গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল (উইকেটকিপার), শ্রেয়স আইয়ার (সহ-অধিনায়ক), ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা, মোহাম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, প্রসিধ কৃষ্ণা, কুলদীপ যাদব, নিতিশ কুমার রেড্ডি, অর্শদিপ সিং, যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুড়েল।
