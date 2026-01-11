আফ্রিকা কাপ অব নেশনস
আলজেরিয়াকে হারিয়ে সেমিফাইনালে মরক্কোকে পেলো নাইজেরিয়া
ভিক্টর ওসিমেন ও আকোর অ্যাডামসের গোলে আলজেরিয়াকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের সেমিফাইনালে গেছে নাইজেরিয়া।
মারাকেশে প্রথমার্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ওয়েস্ট আফ্রিকানদের হাতে ছিল। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার ৮ মিনিট আগে আকোর অ্যাডামস খুবই দারুণ একটি সুযোগ হাতছাড়া করেন বলকে সামান্য উপরের দিকে কিক করেন।
সুপার ঈগলদের হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে ডেডলক ভাঙেন ওসিমেন। দ্বিতীয়ার্ধের মাত্র ৮৫ সেকেন্ডেই গোল করে নাইজেরিয়াকে এগিয়ে দেন ওসিমেন। ব্রুনো অনিমাইচির ডানদিকের ক্রস হেডে জালে পাঠান তিনি।
১০ মিনিট পর এবার অ্যাসিস্ট করেন ওসিমেন। তার কাছ থেকে পাস পেয়ে আকোর অ্যাডামস দ্বিতীয় গোলটি করেন নাইজেরিয়ার হয়ে। আলজেরিয়ার গোলকিপারক লুকা জিদানকে বোকা বানিয়ে গোল করেন তিনি।
শেষ ৯ মিনিটে আবারও ওসিমনের ক্রস থেকে অ্যাডামসের সামনে সুযোগ আসে ব্যবধান ৩-০ করার। তবে তার হেডে বাম পোস্টে লেগে ফিরে আসায় আর গোল হয়নি।
নাইজেরিয়া, যারা ২০২৩ আসরে রানার্স-আপ হয়েছিল। আগামী বুধবার সেমিফাইনালে মরক্কোকে মুখোমুখি হবে তারা।
আইএন